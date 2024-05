Команда НГУ – серебряный призер Кубка вузов по спортивному ориентированию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Ежегодный Кубок Новосибирской области по спортивному ориентированию среди вузов и профессиональных образовательных учреждений впервые прошел в новом Парке-Арена на левом берегу Оби.

Более 120 человек из 12 команд соревновались на дистанциях в заданном направлении. Юноши бежали 4,5 км в поисках 30 контрольных пунктов (КП), а у девушек было 3,8 км и 26 КП. Несмотря на по большей части открытую местность и ухоженный парк все участники отмечали, что дистанции были интересными и достаточно сложными.

В командном зачете сборная НГУ заняла второе место, уступив в упорной борьбе всего 1 очко студентам НГТУ, третьими стали спортсмены СИБГУТИ.

В личном зачете трое наших спортсменов стали призерами:

2 место — Андрей Мельников (ФИТ) и Лилия Аксенова (ФЕН)

3 место — Дмитрий Алимов (ФФ)

В шестерку сильнейших вошли: Георгий Патрин и Дмитрий Парфенов (ММФ), Влада Быкова (ФЕН) и Елена Балуева (ГИ).

Также за университет выступали: Александр Бирюков, Егор Биточкин, Анастасия Кулишова и Алина Брысина (ФИТ), Сергей Гордеев и Максим Савченко (ФФ).

Среди юношей профессиональных образовательных учреждений в личном зачете лидировали учащиеся Высшего колледжа информатики Александр Демин и Дмитрий Опарин, а команда ВКИ заняла общее третье место.

Поздравляем спортсменов и тренера Софью Захарову с успешным выступлением и желаем дальнейших успехов!

Приглашаем всех желающих принять участие во Всероссийских массовых соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», которые пройдут 18 мая на территории Студгородка.

