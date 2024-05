Камерному хору Политеха — 10 лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 апреля Политех принимал гостей из МИФИ и Петрозаводского государственного университета. В честь 10-летия Камерного хора СПбПУ в Белом зале состоялся большой праздник хоровой музыки. 10 лет назад студенты Политеха начали петь в коллективе под руководством Александры Макаровой и нашли себя в составе участников выдающегося хора. За 10 лет было много гастролей в города дальнего и ближнего зарубежья, много фестивалей и конкурсов, в которых политехники выступали с неизменно хорошим результатом.

«Я убеждена, что всякий человек через хор легче всего приобщается к музыке, — рассказала Александра Макарова. — Творческое кредо хора — петь разную музыку. Любой стиль доступен каждому. Ребятам очень интересно пробовать себя и расширять кругозор: полюбить музыку старую, музыку великих романтиков, и, наконец, современную. Мы стараемся смотреть в разные стороны и следить, куда развивается хоровое искусство».

Александра Макарова стала главным организатором торжества — большого хорового концерта, на который собрались Камерный хор

«Carpe Diem» НИЯУ МИФИ и Академический хор Петрозаводского государственного университета. Сцена Белого зала объединила три коллектива, которых связывает многолетняя дружба и совместные проекты.

«Радостно, что в одном из лучших технических университетов России есть такой воодушевляющий коллектив, — поделился участник Камерного хора НИЯУ МИФИ Остап Даутов. — Зал потрясающий, а выступать здесь — в удовольствие!»

Студенты Политеха тоже были свидетелями торжества, поддерживали своих однокурсников и делились впечатлениями.

Хожу на концерты Камерного хора СПбПУ уже не первый год. Сегодня ощутил, что исполнение качественно стало лучше, слаженнее. Горжусь, что на сцене родного вуза выступают и другие хоровые коллективы, которые тоже блестяще поют , — поделился эмоциями студент 3 курса Физмеха Вадим Глебов.

В том, что политехники давно не уступают профессиональным исполнителям убеждён руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин, под чьим руководством в Политехе так активно развиваются культурные проекты: 10 лет — это маленький, но весомый юбилей. Если начать перечислять все награды, которые коллектив успел собрать за это время, получится еще одно отделение концерта. География фестивалей — от Екатеринбурга до Швейцарии, и всюду первые места!

Кульминацией программы стало исполнение шедевра хорового репертуара. Все три хора, а это больше ста участников, спели «Чичестерские псалмы» Леонарда Бернстайна в сопровождении органа, арфы и ударных.

Концерт представлял собой одно большое crescendo с кульминацией в конце. Все, что казалось нам авантюрой, получилось в наилучшем виде! — подытожила выступление Александра Макарова.

