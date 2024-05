Знатоки истории Политеха едут в Казань

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Был ли Распутин жертвой заговора? Связаны ли космические путешествия с родословной первого директора Политеха князя Гагарина? Какие тайны хранят подвалы Главного здания? Каждый год Музей истории СПбПУ приглашает студентов окунуться в глубины прошлого нашего университета — весенний конкурс «Знаете ли вы историю alma mater?» уже стал традицией.

Перед началом конкурса студенты встретились с выпускником электромеханического факультета, автором проекта «Вечера в Политехническом», получившего награду «ТЭФИ-регион», Виталием Майзелем, который ответил на вопросы и поделился историями из студенческой жизни.

Затем экскурсовод проекта «Петербург глазами инженера» Александр Кизик прочёл ребятам лекцию, из которой они узнали о выдающихся инженерах, живших в Санкт-Петербурге, их идеях и изобретениях, повлиявших на развитие города.

Потом был собственно конкурс, в котором участвовали 13 команд. В финал вышли четыре: «ПиЯрщики», «ИкА», «Импульс», «Вальсовый котильон». Последние стали первыми, набрав 75,7 баллов и выиграв главный приз — поездку в Казань. Победители — Лука Борискин и Татьяна Клепцова из ИБСиБ и Милана Юхневич из ИСИ поблагодарили организаторов конкурса и поделились эмоциями:

Спасибо за увлекательный квест! Мы работали в слаженной команде, лучше узнали другу друга, каждый смог внести свой вклад, проявить оригинальность, это действительно незабываемый опыт. Когда проходили квест, осознали, что мы по-настоящему дома, и Политех — наша альма-матер .

Команда «Импульс» заняла второе место с 74,5 баллами. В её составе: Илья Барабанов, Глеб Гранкин, Данил Плотников, Юлия Роднова из ИКНК и представитель ФизМеха Павел Путинцев. Ребята отправятся отдыхать в Холомки, в имение князя А. Г. Гагарина.

Очень понравился конкурс! Нужно было применять метод дедукции и навыки нестандартного мышления. Мы узнали много нового об альма-матер, а также весело и с пользой, а главное дружно провели время вместе , — рассказали серебряные призёры.

Третье место заняла команда «ИкА» с 70 баллами. Елизавета Хазагаева (ФизМех), Павел Лобанов (ИКНК), Иван Аникиевич (ИЭ), Андрей Гелах и Ярослав Голыженков (ИММиТ) получили сертификат на экскурсии от партнёров — компании «Петербург глазами инженера».

До самого последнего этапа конкурса не переставали удивляться богатой истории альма-матер. Больше всего запомнились второй и третий этапы состязаний, так как на них мы узнали много новых фактов, которые подогревают ещё больший интерес к истории вуза, его прошлому и настоящему. Теперь есть о чём поговорить с друзьями за чашкой чая с пышками , — радуются обладатели бронзы.

Участники команды «ПиЯрщики» — студентки ГИ Дарья Гунина, Дарья Бойко, Мария Семченко и Екатерина Дьякова получили на память грамоты.

