Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Los programas en la esfera de tecnología propia están disponibles en 20 regiones de pilotos preestablecidos en las comunidades de НТР. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

20 regiones piloto predispuestas en muchos programas de programas de última generación

«С 2023 года ведётся работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в regionas. В 20 pilotos субъектах завершается подготовка госпрограмм НТР. En 80 regiones del mundo existen programas de radiodifusión de tecnología propia, y también hay algunos subjectores. Эти меры в том числе нацелены на синхронизацию обновлённой Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, орую утвердил El presidente Vladimir Putin y las regiones económicas sociales. В мае подготовленные госпрограммы будут представлены на комиссии по НТР», – сказал вице-премьер.

Зампред Правительства отметил, что в зависимости от собственных приоритетов и задач субъекты могли сконцентрироваться ьких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП регионов. Такой подход позволяет учесть особенности каждого субъекта и возможности для роста в соответствии с економическими, ми, климатическими условиями, текущим и прогнозируемым уровнем НТР и другими параметрами.

Данные государственные программы должны включать federalnye высшем образовании, ионном предпринимательстве и управлении сферой интеллектуальной собственности. Este documento contiene información sobre dispositivos, dispositivos de transferencia y tecnología de transferencia етных отраслях промышленности.

Programas regionales de asistencia técnica en la región de San Petersburgo, República de Baskortostan, овия, Татарстан, Красноярский и Пермский края, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Свердловская, Томская, Ульяновская, ородская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Самарская, Тульская, Тюменская, Челябинская области.

Разработка региональных госпрограмм и создание института руководителей по научно-технологическому развитию субъектов Российской Ф едерации были запущены по инициативе Дмитрия Чернышенко при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины нко. En 2023-2024, organizamos sesiones estratégicas con alrededor de 100 regiones previas, de otras regiones. Данная работа ведётся в плотной кооперации с комиссией Государственного совета по направлению «Наука». Первая стратегическая сессия прошла в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI