Дмитрий Вольвач: количество российских туристов в Узбекистан увеличилось в десять раз

За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз – с 37 тысяч до 403 тысяч человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%. Неуклонно растёт и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год было совершено более 800 тысяч поездок в Россию, что в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом, взаимный турпоток достиг допандейминых показателей.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе панельной сессии «Туризм и культурное наследие: привлекательность Центральноазиатского региона для иностранных инвесторов», которая прошла в рамках первого дня работы Ташкентского международного инвестиционного форума в столице Узбекистана. Панельную сессию возглавляла Исполнительный директор Американо-Узбекской торговой палаты Елена Сон. Также в сессии принял участие Председатель Комитета туризма Республики Узбекистан Умид Шадиев.

«Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение, связывающее не только две столицы, но и крупные региональные города. Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тысяч рейсов в год, – привел данные Дмитрий Вольвач. – Перелёты обеспечивают девять российских и три узбекских авиакомпании. И это не предел наших возможностей. В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полётов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растёт.

Гостей из России, по его словам, привлекает отсутствие языкового барьера между народами России и Узбекистана, а также возможность знакомства с настоящими архитектурными шедеврами, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Регистан, Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханым и другими достопримечательностями легендарных узбекских городов – Самарканда, Бухары и Хивы.

«Немаловажную роль в создании разнообразного, привлекательного и современного туристического продукта играет грамотно выстроенная политика руководства республики. Мы все сегодня видим, как развивается Узбекистан на примере столицы, – отметил Дмитрий Вольвач. – Всё это результат реформ, проведённых в стране с 2016 года под руководством Шавката Мирзиёева. Все эти изменения позволили нарастить приток инвестиций, обеспечить строительство новых свободных экономических зон и сократить налоговую нагрузку на бизнес».

Замминистра напомнил об основных направлениях комплексного развития внутреннего и въездного туризма в России, а также о законопроекте по снижению финансовой нагрузки в отношении туроператоров, реализующих турпродукт в дружественных странах, в том числе – в Узбекистане.

Запущен и реализуется с 2021 года национальный проект «Туризм и индустрии гостеприимства», предусматривающий три ключевых раздела: Развитие туристической инфраструктуры, Повышение доступности туристических продуктов, Совершенствование управления в сфере туризма.

«На многостороннем треке в данный момент разработана стратегия развития сотрудничества стран СНГ в области туризма до 2030 года. Она предусматривает интенсификацию туристских потоков на внутреннем рынке СНГ, объединение усилий по созданию совместного турпродукта и работу по его продвижению на мировом рынке», – подчеркнул он.

Развитию туристической интеграции, по словам замминистра, также будет способствовать инициатива о Евразийском Альянсе горных курортов.

Соответствующий меморандум о его создании летом 2023 года подписали руководители горных курортов России, Узбекистана и Казахстана. В ближайшее время к меморандуму планируют присоединиться Киргизия и Азербайджан.

Кроме того, заместитель министра пригласил представителей туристского сообщества на форум «Путешествуй», который пройдет в июне на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. И на выставку «Отдых», которая состоится на площадке Экспоцентра в Москве в сентябре текущего год.

