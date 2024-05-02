Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

27-28 de abril de 2024 en la base de Rusia – Rusia en Minsk ел стратегическую сессию «Практические инструменты повышения личной и командной эффективности». Стратегическая сессия прошла в рамках обучения иностранных граждан по по программе профессиональной переподготовке «Мастер делового адми» нистрирования – Master of Business Administration (MBA)» en las citas de la Federación Rusa de la Federación Rusa.

Руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин, открывая стратегическую сессию, ил важность развития российско-белорусского сотрудничества во всех в сферах.

Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко подчеркнул, что Государственный управления же не первый год развивает научно-образовательное сотрудничество со странами-членам ЕАЭС в рамках Евразийского сетевого университета, обеспечивает развитие экономических отношений российского бизнеса в рамках международных бизнес-стажировок.

В рамках двухдневной стратегической сессии, проводимой преподавателями кафедры теории и организации управления Института го менеджмента Галиной Сундуковой и Ириной Денисовой, преподавателями кафедры управления проектом Института отраслевого нта Натальей Титовой и Артемом Геокчакяном, преподавателем кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма тута управления персоналом, социальных и Беларусь Андраником сепяном, участники рассмотрели отработали эффективные инструменты командообразования, распределения ролей в команде, руководства руппами, проектирования и достижения целей, ведения переговоров, определения ценностей, разработки решений проблем.

Содержательная часть стратегической сессии представляла собой применение рассмотренных инструментов и разработку предложений пов ышению эффективности деятельности команд проектов российско-белорусского сотрудничества. В завершении участники представили свои разработанные предложения. Всего в мероприятии приняло участие более 80 слушателей programas profesionales profesionales.

Осенью текущего года ГУУ планирует провести еще ряд очных проектных and стратегических сессий для слушателей программы про Profesional profesional «Maestro de administración de empresas – Maestría en Administración de Empresas (MBA)».

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 2.05.2024

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