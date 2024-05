Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Осенью текущего года ГУУ планирует провести еще ряд очных проектных and стратегических сессий для слушателей программы про Profesional profesional «Maestro de administración de empresas – Maestría en Administración de Empresas (MBA)».

27-28 de abril de 2024 en la base de Rusia – Rusia en Minsk ел стратегическую сессию «Практические инструменты повышения личной и командной эффективности». Стратегическая сессия прошла в рамках обучения иностранных граждан по по программе профессиональной переподготовке «Мастер делового адми» нистрирования – Master of Business Administration (MBA)» en las citas de la Federación Rusa de la Federación Rusa.