Вышка и авиакомпания «Победа» запустили совместный конкурс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Школа дизайна Вышки совместно с авиакомпанией «Победа» объявили о старте конкурса на создание нового дизайна униформы для бортпроводников и представителей авиакомпании. Свой талант смогут проявить молодые профессиональные дизайнеры, а также студенты от 18 лет, обучающиеся в российских вузах на очных и заочных программах по направлению «Дизайн и мода». Конкурс приурочен к 10-летнему юбилею авиакомпании. Основным запросом является возможность обновить униформу, чтобы подчеркнуть индивидуальность, стиль и ценности компании. Новый дизайн должен сочетать в себе элементы корпоративного образа с современными и яркими деталями, что способствует узнаваемости бренда и привлекательности для клиентов.

Инициатором конкурса выступила авиакомпания, рассказал Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна ВШЭ. «“Победа” существует уже 10 лет, и, возможно, настало время для обновления, чтобы внешне компания немного освежилась», — говорит он. Такой конкурс — перспективный проект для Школы дизайна и программы «Мода», студенты и их творческий потенциал выходят на первый план, добавил Анзор Канкулов. Конкурс на разработку униформы для персонала «Победы» станет настоящим вызовом и проверкой профессионализма для молодых дизайнеров. Участие в этом проекте позволит не только проявить себя, но и внести значительный вклад в создание уникального имиджа авиакомпании. «Поэтому для нас это взаимовыгодная ситуация, когда обе стороны получают что-то интересное для себя, — отмечает Анзор Канкулов. — Конкурс мы сделали открытым, но для наших студентов это будет целенаправленная задача. Мы ожидаем, что все они примут участие и сделают проекты, но это вовсе не значит, что они точно победят». Судить конкурс будет представительное жюри: Леонид Марков, директор по маркетингу и работе с клиентами авиакомпании «Победа»; Екатерина Сычева, куратор профиля «Дизайн одежды» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Екатерина Павелко, академический руководитель бакалаврской программы «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Наталья Савина, пресс-секретарь авиакомпании «Победа»; Сабина Пеннер, SMM-специалист авиакомпании «Победа»; Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Маргарита Фонаскова, начальник отделения кабинных экипажей авиакомпании «Победа». «На первом этапе мы будем совместно смотреть первичные заявки, — поясняет Анзор Канкулов. — На этом уровне жюри даст свои рекомендации отдельным или всем проектам. Потому что бывает так, что идея удачная, но не совсем подходит какое-то решение, например. Мы стараемся скорректировать, чтобы каждый смог выжать из своего проекта максимум. Второй этап — просмотр обновленных и финализированных презентаций в формате защиты проектов».

