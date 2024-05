Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Стартовал XXI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

К участию приглашаются жители всех регионов России, в том числе молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели), а также опытные специалисты и преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений.

Что получат участники:

Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне и внести личный вклад в развитие региона и страны;

Информационную поддержку;

Стажировку и трудоустройство в организациях-партнерах;

Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

Знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

Сертификат на путешествие по России по программе партнёров Конкурса – «Больше, чем путешествие».

Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2024 года.

В 2023 году участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали более 100 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации и 765 человек из иностранных государств. Экспертизу проектов проводили 3 211 экспертов из различных отраслей и регионов России.

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI