Большой путь начинается с малой родины

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Стартовал XXI Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».
К участию приглашаются жители всех регионов России, в том числе молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели), а также опытные специалисты и преподаватели в специальных номинациях без возрастных ограничений.
Что получат участники:
- Возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне и внести личный вклад в развитие региона и страны;
- Информационную поддержку;
- Стажировку и трудоустройство в организациях-партнерах;
- Бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;
- Знакомство с единомышленниками из разных регионов России;
- Торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;
- Сертификат на путешествие по России по программе партнёров Конкурса – «Больше, чем путешествие».
Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2024 года.
В 2023 году участниками Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали более 100 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации и 765 человек из иностранных государств. Экспертизу проектов проводили 3 211 экспертов из различных отраслей и регионов России.
Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.05.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.