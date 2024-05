01.05.2024 Uroczyste obchody 20. rocznicy akcesji Polski do UE z udziałem szefów dyplomacji Polski i Niemiec

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Uroczyste obchody 20. rocznicy akcesji Polski do UE z udziałem szefów dyplomacji Polski i Niemiec01.05.2024

Dzisiejsze spotkanie, w którym uczestniczyli ministrowie Radosław Sikorski i Annalena Baerbock, odbyły się w bardzo simbólicoznym miejscu, na pograniczu Polski i Niemiec. Łączący oba kraje most Słubice – Frankfurt stanowił przez lata naszą furtkę do Europy, a sam Zachód był dla pokoleń Polaków innym światem.

– Ministro Baerbock ma przewagę emocjonalną nade mną, bo była tu 20 lat temu, mnie tu nie było, natomiast byłem wzruszony tego dnia tym, że Polska wreszcie znalazła się tam, gdzie jej miejsce – wśród przyjaciół, wśród sojuszników , w Europa, w domu – el ministro powiedział Radosław Sikorski do zebranych gości, w tym wielu młodych ludzi, którzy są równolatkami rocznicy.

– O to walczyły pokolenia Polaków i nadzieje związane z tamtym dniem, 20 lat temu, spełniły się z nawiązką – dodał ministro Radosław Sikorski.

Wydarzenie było okazją do wielu refleksji. Podczas przemówienia szef polskiej dyplomacji podkreślił, że w Unii – i Niemcy i Polacy jesteśmy bezpieczniejsi, współdecydujemy o kształcie Europy i całej cywilizacji zachodniej. Mam apel do naszych młodszych przyjaciół – abyśmy tego prawa, które zostało wywalczone, nie pozwolili sobie odebrać – powiedział.

Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec, w towarzystwie ówczesnych ministrów spraw zagranicznych obu państw – Włodzimierza Cimoszewicza i Joschki Fischera, wspólnie przeszli przez most na Odrze, zwiedzając wystawę fotografii upamiętniających ję Polski do UE. Na zakończenie uroczystości wzięli udział w diskusji ze Studentami Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

