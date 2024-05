Дмитрий Чернышенко: В 36 регионах России проходят профориентационные экскурсии «Наука рядом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Праздником Весны и Труда, а также рассказал об акции «Наука рядом» – профориентационных экскурсиях на научные и высокотехнологичные предприятия.

В регионах России проходят профориентационные экскурсии «Наука рядом»

«По указу Президента Владимира Путина в России проводится Десятилетие науки и технологий. Одна из его основных задач – привлечь талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок. С 2022 года несколько тысяч человек посетили уже порядка 380 экскурсий “Наука рядом„. Такие мероприятия проходят в рамках Десятилетия в 36 регионах России. Они дают возможность школьникам и студентам колледжей посетить научные лаборатории, производства, организации, развивающиеся благодаря национальному проекту “Наука и университеты„, пообщаться с настоящими учёными и выбрать свою будущую профессию», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Экскурсии акции «Наука рядом» проводятся ежемесячно. Их особенность заключается в возможности попасть на научно-технологические площадки, многие из которых закрыты для посещений в другое время, и наличии интерактивной части, позволяющей посетителям самостоятельно провести опыт или воспользоваться оборудованием.

Организаторы акции – Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», АНО «Большая перемена» и АНО «Национальные приоритеты».

«Научно-популярные экскурсии – это замечательная возможность для всех желающих погрузиться в мир науки и технологий. Мы видим возрастающий интерес к инициативе, поэтому количество площадок с каждым годом будет увеличиваться. Так, с момента старта акции более 170 площадок стали партнёрами акции. Сегодня всё больше школьников и студентов получают возможность записаться на экскурсии по научным и технологическим объектам, а также побывать на лекциях российских учёных. Кроме того, приходить на экскурсии сейчас можно целыми семьями. Наши экскурсии помогают привлечь внимание к важным научным темам и делают сложные концепции доступными для широкой аудитории. В Десятилетие науки и технологий подобные мероприятия не только помогают популяризировать науку, но и способствуют формированию научной грамотности», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Всего с начала Десятилетия науки и технологий экскурсии «Наука рядом» посетило более 5 тысяч человек.

В апреле участники акции побывали в организациях космической отрасли. Они смогли увидеть производство авиационной и космической техники, узнали о разработках университетов и послушали тематические лекции.

В мае участники смогут посетить предприятия и научные организации, развивающие сферу электросвязи.

