30.04.2024 Zapraszamy podatników i księgowych na webinario

Jak załatwić większość esparcido bez wizyty w urzędzie skarbowym? – al seminario web główny temat organizowanych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

9 maja, o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie skierowane do podmiotów obsługujących podatników np. księgowych i doradadców podatkowych.

15 de mayo, a las 10.00, zaplanowane jest spotkanie dla podatników.

W szczególności zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców sześciu województw, w których działa już nowa infolinia Krajowej Administracji Skarbowej: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

Coraz więcej spraw związanych z rozliczeniem podatków można załatwić z dowolnego miejsca, przez telefon e Internet. Nie ma więc konieczności wizyty w stacjonarnym urzędzie skarbowym.

Zdalne usługi dostępne w e-Urzędzie Skarbowym są coraz bardziej popularne. Dość powiedzieć, że od początku tego roku o 30% wzrosła liczba osób logujących się do e-US i załatwiających tą drogą swoje sprawy.

– mówi Sylwia Zdebiak, dyrektor departamentu relacji z klientami w Ministerstwie Finansów.

Obecnie według stanu na 8 kwietnia – od początku istnienia usługi, czyli 1 lutego 2021 r. – około 15,3 millones użytkowników wykonało 182 millones wejść do serwisu e-Urzędu Skarbowego (e-US).

Rośnie też popularność usługi składania i odbierania dokumentów na koncie w e-US, czyli tzw. e-korespondencji. Już 1,9 millones podatników aktywowało tę formę komunikacji z nami.

– informa Sylwia Zdebiak.

Bezpiecznie również przez teléfono

Możliwość uzyskania pełnych informacji i załatwienia spraw przez Internet dają bezpieczne formy logowania z wykorzystaniem platformy login.gov.pl. Daje to pewność zachowania tajemnicy skarbowej. Jeszcze do niedawna podatnicy nie mieli możliwości uzyskania takich wrażliwych informacji przed telefon. Teraz taką możliwość mają już mieszkańcy sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. Działa tam już nowy model Infolinii KAS, w którym informacje dotyczące indywidualnego podatnika można uzyskać z uwierzytelniając się telePIN-em.

Do tej pory niecałe 35 tys. osób ustawiło sobie telePIN po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego. Dlatego chcemy zachęcić do korzystania z tej formy uwierzytelniania się. W czasie webinariów będziemy pokazywali krok po kroku jak ustawić taki telePIN. Wyjaśnimy też jak uwierzytelnić się w czasie rozmowy telefonicznej. Podamy też konkretne przykłady sprawy, w których contact telefoniczny i przez Internet będzie wystarczał do załatwienia sprawy od początku do końca, bez konieczności wizyty w stacjonarnym urzędzie.

– zachęca Sylwia Zdebiak.

¿Quieres participar en un seminario web?

Ze względu na różne potrzeby i różnorodność spraw załatwianych przez samych podatników i przez podmioty obsługujące podatników np. księgowych i doradców podatkowych, Ministros dos postanowiło zrobić dwa odrębne webinaria dla tych grup. Będą one zorganizowane na platformie MS Teams. Obydwa będą zaczynały o godzinie 9,00 y potrwają około 1,5 godziny. Będzie można do nich dołączyć pod poniższymi linkami:

9 maja, dios. 10.00 – seminario web dla podmiotów obsługujących podatników np. księgowych i doradadców podatkowych – enlace en MS Teams.

15 maja, dios. 10.00 – seminario web desde podatników – enlace en MS Teams.

