30.04.2024 Varsovia | KPRM Inwestycje, silna gospodarka i naprawa finansów publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rząd nadrabia stracone lata

Działania poprzedniego rządu przyczyniły się do zablokowania środków z KPO dla Polski. Robimy wszystko, aby Polska jak najlepiej wykorzystała pieniądze z UE. Polska powróciła do głównego stołu UE i to przekłada się na realne korzyści.

– Nasi poprzednicy mówili bardzo dużo, krzyczeli głośno, machali szabelką, nie osiągnęli żadnych efektów, nie uruchomili Krajowego Planu Odbudowy, nie uzyskali pieniędzy z KPO, nie zabezpieczyli Polski, nie dali szansy na większe bezpieczeństwo i na większy rozwój. Naprawiamy ich błędy. (…) Tę Radę Ministrów można tak podsumować – ustawy i uchwały naprawcze, przywracające możliwość dobrego, bezpiecznego funkcjonowania wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej – wyjaśniał podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmiana rządu, a co za tym idzie przywrócenie praworządności zdecydowało o tym, że do Polski dotarły już pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

– Niebagatelna suma, najwyższa w historii – jednorazowy przelew w wysokości 27 mld zł trafił już do Polski. W sumie do naszego kraju trafi 600 mld PLN. Dzięki rządom naszej koalicji i naszym decyzjom jest to po prostu możliwe – dodał Wicepremier.

Kolejne wnioski o wypłaty mają zostać złożone po wakacjach.

Nie dla podatku od aut spalinowych

Polacy nie zapłacą podatku od samochodów spalinowych. Zamiast wprowadzać zakazy i nowe podatki, dążymy do tego, aby jak najbardziej ułatwić życie Polkom i Polakom. Dlatego zamiast “kar”, przewidujemy wsparcie, czyli możliwość dofinansowania do kupna samochodu elektrycznego.

– Nie będzie podatku od samochodów spalinowych. (…) Będą środki na 30-tysięczne dopłaty dla samochodów elektrycznych, nie tych z najwyższej półki, tylko tych ze średniej półki. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód, znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej – tłumaczyła Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz.

Para też elemento rewizji KPO. Nad programem dopłat pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Więcej información

Środki unijne zostaną przeznaczone m.in. na opiekę długoterminową, bon senioralny, Krajową Sieć Onkologiczną, budowę terminalu technicznego w Darłowie czy laptopy dla nauczycieli klas 1-3.

– 300 millones de euros de przenosimy z pożyczki na opiekę długoterminową, bo szpitale powiatowe nie mogą się więcej zapożyczać, potrzebują concedido. Ponad 1 mld 200 mln złotych trafi na opiekę długoterminową, a to niezwykle ważna sprawa, do szpitali powiatowych – poinformowała Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ogromna suma – 2,5 mld zł trafi na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz na wsparcie sektora rolnego w Polsce Tak aby rolnicy „czuli się jeszcze bardziej konkurencyjni i bezpieczni na polskim i europejskim rynku”.

Wzrosną również o 120 millones de euros środki na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

– Zmian jest więcej. Przesuwamy bardzo wiele inwestycji i reform do przodu, żeby po prostu zdążyć. Będziemy nadrabiać te dwa stracone lata pracując podwójnie. (…) Podwójny wysiłek, ale też mamy nadzieję podwójny efekt. Jeżeli będziemy efektywnie działać – to środki z drugiej i trzeciej wpłaty wpłyną do końca tego roku – mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Więcej información

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ucrania

Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Przekazujemy naszym sąsiadom zarówno pomoc humanitarną, jak i militarną. Polki i Polacy otworzyli swoje domy i przyjęli najbardziej potrzebujących pod swój dach.

Rząd będzie kontynuował wsparcie związane m.in. z polityką rodzinną czy dostępem do edukacji. Jednak w ustawie wprowadzamy też pewne zmiany.

– Świadczenie 800 plus i inne świadczenia rodzinne będą dostępne dla tych wszytskich rodzin, w których dzieci uczęszczają do szkoły. Para bromear potwierdzenie ich obecności w Polsce. Wiele osób zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Sistema uszczelniamy. Robimy go bardziej przejrzystym – poinformował Wiceprezes Rady Ministrów.

Więcej información

Systematyczna naprawia finansów publicznych

Jednym z projektów przyjętych przez rząd jest uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024–2027. Plan jest podstawą do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2025 r.

– Oczekujemy, że w tym roku polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,1 proc. W przyszłym roku oczekujemy, że wzrost gospodarczy w Polsce dodatkowo przyspieszy do poziomu 3,7 proc. Tym samym polska gospodarka będzie należała do najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że w 2023 roku polska gospodarka praktycznie nie rosła. Dynamika wzrostu wyniosła zaledwie 0,2 proc. – mówił Ministro de Finanzas Andrzej Domański.

W Wieloletnim Planie Finansowym znalazły się założenia dwóch istotnych z punktu widzenia transparentności i stabilności finansów publicznych nowych zapisów. A min. informacja o powołaniu Rady Fiskalnej.

– Rada Fiskalna al órgano, który ma opiniować i monitorować przestrzeganie realizacji budżetu oraz opiniować prognozy i założenia makroekonomiczne. Polska jest ostatnim państwem Unii Europejskiej, który takiej Rady Fiskalnej do tej pory nie powołał. To istotne zwiększenie transparentności procesu budżetowego – przekazał Andrzej Domański.

Więcej información

Drugim przyjętym przez Radę Ministrów projektem jest zmiana w ustawie dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur.

– Nasi poprzednicy de facto podłożyli minę pod polską gospodarkę. Krajowy System e-Faktur był absolutnie nieprzygotowany do tego, aby był wdrożony od 1 lipca 2024 roku – wskazał Ministro A. Domański.

Dlatego jego wdrożenie zostało przesunięte na 1 lutego 2026 r.

Z audytu przeprowadzonego w Ministerstwie Finansów wynika, że ​​zostały popełnione liczne błędy na etapie projektowania i prac nad tym systemem. Niezbędne jest rozpoczęcie prac od nowa i sworzenie nowej architektury Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej información

MIL OSI