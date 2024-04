Услуги МФО станут дешевле – стоимость микрозаймов ограничат 100% годовых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему в Госдуме хотят ограничить стоимость займов от МФО?

Процентная ставка по микрозаймам в России может быть ограничена 100% годовых (сейчас показатель не превышает 292% или 0,8% в день). Введение ограничений авторы законопроекта обуславливают рядом причин:

в стране резко увеличилась доля закредитованного населения;

выросло и число клиентов МФО (почти до 16% от общего количества заемщиков);

рост долгов по микрозаймам серьезно опережает повышение доходов населения;

клиенты МФО для погашения ранее оформленных ссуд зачастую вынуждены обращаться за новыми займами;

высокая процентная ставка по микрозаймам оказывает пагубное влияние на материальное положение граждан.

Отечественные МФО обслуживают почти 8 млн. заемщиков, 69% из них исполняют обязательства по одному договору, 14% – по двум, 11% – по четырем и более. Половина клиентов имеет долги одновременно перед микрофинансовыми компаниями и банками.

Какие еще ограничения введены для микрофинансовых компаний?

Ужесточение регулирования на рынке микрофинансовых услуг – тренд последних лет, обусловленный многочисленными нарушениями и злоупотреблениями в работе МФО, наблюдавшимися ранее. Так, в отношении микрофинансовых организаций уже введен ряд ограничений:

предельная стоимость займов уменьшена до 0,8% в сутки;

МФО обязали хранить записи общения с должниками на протяжении трех лет;

кредиторов обязали сообщать заемщикам о критичном росте долгов.

«Микрофинансовые компании не стоит запрещать, они работают в своей нише и помогают многим людям. Однако МФО, злоупотребляющие доверием, необходимо приводить в чувство», – ранее заявил Владимир Путин.

Итогом введенных ограничений стала избирательность МФО при одобрении заявок – за 2023 год доля займов, выданных россиянам с показателем долговой нагрузки выше 80%, сократилась с 41 до 14%. Российские кредиторы, обеспокоенные новыми запретами, даже начали переориентировать интересы и осваивать рынки других стран, например, взяли курс на Мексику.

11:15 30.04.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI