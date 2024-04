Source: MIL-OSI Russian Language News

Да, да, день основания нашего университета именно 30 апреля 1919 года. И пускай основные праздничные мероприятия прошли 19 апреля, а награды к празднику уже вручены, но мы всё же помним об исторической дате и поздравляем всех студентов и сотрудников Государственного университета управления ещё и сегодня.

За век с пятачком наш вуз пережил множество преобразований, из которых неизменно выходил обновлённой и улучшенной версией себя. Первый управленческий – это не просто неофициальное название университета, это отражение исторического факта, ведь именно в его стенах впервые в нашей стране управление сформировали, как научную дисциплину. И сегодня он по-прежнему остаётся в авангарде образовательных процессов и научной мысли, следует современным тенденциям и вызовам эпохи. Вольготно расположившись в стенах единого кампуса, он вместил в себя Передовую инженерную школу «РосГеоТех», штаб Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, расширяется новым общежитием и уже ждёт, когда в него смогут заселиться талантливые студенты со всей России и других стран мира.

Присоединяемся ко всем тем добрым поздравлениям ректората и выпускников ГУУ, желаем твёрдо следовать выбранному курсу развития, пополняться выдающимися преподавателями и студентами, генерировать новые идеи и перспективные проекты в области науки и высшего образования, таким образом служа на благо России верой, правдой и умом.

С праздником, друзья!

