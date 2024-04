Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

30 апреля ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова исполняется 50 лет.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным событием – 50-летием со дня образования Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

С момента основания ваш легендарный вуз готовит высококвалифицированные кадры для транспортной отрасли. Ваши выпускники – настоящие профессионалы своего дела, способные решать актуальные задачи и достигать конкретных результатов. За особые заслуги перед Отечеством многие были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

Сегодня университет является одним из ведущих высших учебных заведений морского транспорта в России и единственным в Азово-Черноморском бассейне. Он продолжает развиваться, сохраняя и приумножая славные традиции и достижения русского флота. Талантливый, преданный своему призванию научно-педагогический коллектив постоянно совершенствует образовательный процесс, внедряет инновации и цифровые инструменты. Здесь применяются уникальные методы обучения, программы и дистанционные технологии. Фундаментальная подготовка позволяет студентам получать разносторонние знания, соответствующие отечественным и международным стандартам, быть востребованными и конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда, вносить вклад в социально-экономическое развитие и процветание нашей страны.

Желаю вам дальнейших успехов и всего самого хорошего.

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI