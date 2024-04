Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 27 апреля 2024 года №1059-р

Документ Распоряжение от 27 апреля 2024 года №1059-р

С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Подписанное распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию Президента. О необходимости принятия таких изменений глава государства заявил в ходе прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI