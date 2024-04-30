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Минэкономразвития России совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и се рвиса объявляет акцию в Год семьи

Минэкономразвития России совместно с Российским союзом туриндустрии и Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и се рвиса объявляет акцию в Год семьи – скидки и спецпредложения для многодетных семей семей с детьми в гостиницах и на горны х курортах страны.

«El presidente Vladimir Putin en Rusia en 2021 fue lanzado el proyecto nacional “Turismo e industria” мства”, в рамках которого создаётся инфраструктура для различных курортов и форматов отдыха. Уже в этом году главой государства был объявлен Год семьи, а это значит, что всё больше родителей с детьми выбрат ь вновь созданные или реконструированные места для отпуска. Скидки и предложения, иницированные Минэкономразвития – ещё один повод начать всей семьёй путешествовать по нашей необычной, сивой стране. Мы призываем также представителей туристического бизнеса присоединиться к инициативе и внедрить акций в отелях и на курортах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Мы договорились о скидках с порядка 120 гостиницами и санаториями по всей стране. No se encuentra en ningún hotel popular de la zona de Chernomorsk. Также нас поддержали горные курорты – 26 горнолыжных комплексов and круглогодичных курортов уже стали участниками акции. En В их числе “Красная Поляна” y “Роза Хутор” en Краснодарском крае, “Архыз” en Карачаево-Черкесии, “Манжерок” en Республике А лтай, “Шерегеш” en Кузбассе, “Эльбрус” en Кабардино-Балкарии, “Хехцир” en Хабаровском крае, “Игора” и “Красное Озеро” en Ленинградской области, “Бобровый Лог” en Красноярске и другие», – рассказал з Аместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

К инициативе Минэкономразвития присоединились отели и санатории за почти 30 регионов страны. En числе Ленинградской области, Ставропольского края, Sankt-Петербурга, Архангельской, Калужской, Владимирской областей, Крыма и Татарстана. Привилегии в Год семьи также предоставит Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга: судоходные ком пании, входящие в ассоциацию, предусмотрели скидку как детям, так и взрослым членам многодетных семей. Участниками акции также стали несколько туроператоров.

На горнолыжных комплексах многодетные семьи семьи с детьми ожидают скидки на прогулочные билеты, ски-пассы, оборудовани я и проживание. Por ejemplo, «Красная Поляна» antes del 20% de descuento en programas de facturación para muchos rodillos, «Роза Хутор» – 20% en el programa чные билеты при покупке на семью из четырёх человек, «Красное Озеро» – descuento del 30% en el pago de семейных коттеджах до mayo, а «Манжерок» – 30% en billetes y pases de esquí para mujeres y niños.

Además, en la sección “Arkhyz” de Dios hay una prescripción especial para el par, y en el bloque 2 ,5 тыс. m. Бесплатная услуга включает праздничное оформление на высокогорной площадке, где сотрудники ЗАГСа зарегистрируют брак, а Fotografías y vídeos que se pueden utilizar en canales de televisión y canales de televisión.

Подробный перечень предложений бизнеса, предоставленный отраслевыми объединениями, а также условия и размер скидки, доступен na Portal turístico nacional de Rusia. Los viajes y las ofertas turísticas se realizan únicamente con empresas locales de negocios.

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