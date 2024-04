Source: MIL-OSI Russian Language News

Организацию разработки и апробации перспективных БПЛА, предназначенных для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие боевые задачи, проверили Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов.

Денис Мантуров и первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов проинспектировали полигон по производству и апробации БПЛА в зоне СВО

На одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции организована разработка и апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов с учётом опыта СВО, а также средств связи и портативных детекторов дронов.

Разрабатываемые БПЛА обладают широкими возможностями применения различных типов боеприпасов и средствами ведения разведки днём и ночью в простых и сложных погодных условиях.

В ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе.

