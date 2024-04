Алексей Оверчук: Для полного достижения свобод – движения товаров, услуг и рабочей силы – необходимо реализовать свободу движения капиталов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства обратился с приветственным словом к участникам международной научной конференции «Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС».

На площадке Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) состоялась международная научная конференция «Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС». Мероприятие собрало более 500 участников и слушателей. Спикерами конференции выступили участники из РАУ, Санкт-Петербургского политехнического университета, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института экономики РАН, Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, Финансового университета при Правительстве России, Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Ельцина, Белорусского государственного университета. Присутствовали также гости и участники из Армянского государственного экономического университета, Ереванского государственного университета, Филиала МГУ в Ереване, Французского университета в Армении.

Ведущие учёные-экономисты Российской Федерации, Республики Армения и государств – членов ЕАЭС обсудили экономическое развитие, вопросы гармонизации законодательств, вызовы и новые возможности государств – членов ЕАЭС.

Соорганизаторами мероприятия выступили Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт экономики РАН.

С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук.

Из стенограммы:

А.Оверчук: Рад приветствовать вас на открытии международной научной конференции «Углубление финансовой интеграции в ЕАЭС».

Хочу поблагодарить Российско-Армянский университет за внимание к этой теме и за идею проведения мероприятия.

Уважаемые участники, сегодня на площадке конференции вы обсудите множество аспектов регулирования финансовой сферы Евразийского экономического союза. Речь пойдёт о макроэкономике, экономическом развитии, вопросах гармонизации законодательств, вызовах и новых возможностях стран нашего союза.

ЕАЭС демонстрирует очень хорошие экономические результаты. В 2023 году ВВП наших пяти стран увеличился на 3,8%. В Европейском союзе этот показатель составил всего полпроцента, при этом Германия имеет отрицательный рост – 0,3%. А находящаяся под 18 тысячами санкций Россия – плюс 3,6%.

Стабильность и углубление экономических связей в союзе обеспечивает уникальная историческая и геополитическая близость, в условиях которой формировались и развивались экономики наших стран, росли поколения наших людей. Сегодня наши независимые государства вместе строят общее будущее.

Для полного достижения свобод – движения товаров, услуг и рабочей силы, – о которых мы говорим в нашем союзе, необходимо реализовать свободу движения капиталов.

Формирование общего финансового рынка стало одним из приоритетных направлений Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь», принятой в конце 2023 года. Декларация, подписанная лидерами наших стран, отражает совместное стремление к построению общего будущего суверенных и независимых государств. В соответствии с этим видением к 2045 году наш союз будет самодостаточным, гармонично развитым и привлекательным для всех стран мира макрорегионом, обладающим научно-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающим высокий уровень благосостояния населения его государств-членов.

Уважаемые друзья, в этом году мы отмечаем десятилетие подписания договора о союзе, а Республика Армения председательствует в органах ЕАЭС.

Я хочу поблагодарить руководство Армении за активную позицию по углублению экономической интеграции в союзе и очень заинтересован узнать результаты обсуждения экспертным сообществом Армении вопросов развития общего финансового рынка и концептуальных документов, направленных на реализацию положений, заложенных в декларации «Евразийский экономический путь».

Желаю участникам конференции интересной и плодотворной работы!

