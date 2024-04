29.04.2024 Powołanie zespołu wyłaniającego kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Powołanie zespołu wyłaniającego kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka29.04.2024

Ministro Spraw Zagranicznych powołał skład Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Decyzją nr 23 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w skład Zespołu zostały powołane następujące osoby:

Pani dr Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – przewodnicząca Zespołu;

Pan dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich;

Pani dr Hanna Machińska, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022 – wskazana przez Ministra Sprawiedliwości;

Panprof. dr hab. Piotr Hofmański, sędzia Sądu Najwyższego w latach 1996-2015, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w latach 2015-2024 – wskazany przez Ministra Spraw Zagranicznych;

Pan prof. dr hab. Andrzej Wróbel – sędzia Sądu Najwyższego con stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego con latach 2011-2017 – wskazany przez Ministra Spraw Zagranicznych;

Pan prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w latach 2009-2024 – wskazany przez Ministra do spraw Unii Europejskiej;

Pani dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

Pani Mecenas Magdalena Witkowska, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;

Pani Mecenas Małgorzata Mączka-Pacholak, Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – wskazana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sekretarzami Zespołu bez prawa głosu są Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ oraz Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i jego Zastępcy.

Bliższe informacje na temat członków Zespołu można znaleźć tutaj [enlace del biograma].

Pierwsze posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 14 de mayo de 2024 r. W trakcie tego posiedzenia członkowie Zespołu zapoznają się ze zgłoszonymi kandydaturami i złożą oświadczenia w sprawie ewentualnego konfliktu interesów. Zespół dokona również oceny zgłoszeń pod kątem spełniania wymagań formalnych i w razie potrzeby wezwie osoby kandydujące do uzupełnienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień. Członkowie Zespołu podejmą również ustalenia odnośnie do przebiegu rozmów kwalifikacyjnych i procesu oceny osób kandydujących i wyłaniania listy trojga kandydatów oraz kandydatów rezerwowych.

Szersze informacje na temat procedury wyłaniania kandydatów na urząd Sędziego ETPC można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Decyzja nr 23 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie składu Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaDecyzja​_nr​_23​_Ministra​_SZ.pdf 0.46MB Biograma członkowie zespołu dot. Decyzji nr 23Biogramy​_-​_członkowie​_Zespołu.pdf 0.31MB

