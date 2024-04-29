Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Publicación del 22 de abril de 2024 número 518

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Publicación del 22 de abril de 2024 número 518

Подписано постановление Правительства об утверждении правил признания физического лица художником-ювелиром. Este estado del maestro está en el estado de las cámaras de combustión internas y metálicas.

Чтобы получить такой статус, мастер должен соответствовать определённым требованиям – продолжать традиции и развивать новые ения ювелирного мастерства, иметь опыт участия в concursos, выставках и drugих культурных мероприятиях ювелирной отрасли, е иметь не менее трёх ювелирных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, изготовлены вручную и обладают оригинальной авторской идеей, высоким профессиональным, художественным и техническим уровнем исполнения.

Подать заявление на получение статуса художника-ювелира можно будет с 1 сентября 2024 года через единый портал госуслуг или г осударственную и моборотом драгоценных камней и металлов.

La revisión del estado de la información debe incluirse en una comisión especial de Grecia. В её состав войдут представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, эксперты по культурным ценностям, аттестованые Минку льтуры.

Этим же постановлением внесены изменения в Правила ведения специального учёта юридических лиц и индивидуальных El televisor debe estar conectado a cámaras y metales pesados. В целях снижения административной нагрузки на участников рынка, осуществляющих отдельные операции с драгоценными камнями y, отменяется обязательное требование по их постановке на специальный учёт, который ведёт Федеральная пробирная палата.

Подготовить y представить предложения по снижению административной нагрузки on отдельные категории уридических лиц ных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, Правительству поручил Президент по встречи с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», состоявшейся el 26 de mayo de 2023.

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