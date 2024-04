Правительство расширило перечень организаций, призы которых освобождаются от НДФЛ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 20 апреля 2024 года №516

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%).

В перечень включена организация «Больше, чем путешествие», реализующая одноимённую молодёжную туристическую программу. В её рамках призёры и победители всероссийских детских и молодёжных проектов получают поощрение в виде сертификатов на туристические поездки.

Сертификаты дают возможность бесплатно отправиться в путешествие, в том числе по уникальным маршрутам, например побывать в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море. Таким образом, ребята не только расширяют кругозор, но и получают новые навыки.

Поездки приобретаются организацией у туроператоров и предоставляются участникам программы бесплатно. Однако по закону такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников данной программы.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов».

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 июля 2009 года №602.

