Дмитрий Чернышенко: Около 2000 спортивных мероприятий пройдут в России в летние месяцы

Министерство спорта России озвучило событийный план на летний период 2024 года. О том, какие спортивные соревнования и активности запланированы в стране, рассказали Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Олег Матыцин.

«Спорт является неотъемлемой частью жизни многих россиян. С июня по август пройдёт не менее 2 тыс. спортивных мероприятий, из которых 67 – это международные. Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Более 4,5 тыс. спортсменов в течение 14 дней будут бороться за звание лучших в своём виде спорта. Состоятся также VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». Они уже стали традиционными и регулярно собирают большое количество юных спортсменов – в этом году ожидается не менее 3 тыс. участников. Ралли «Шёлковый путь» пройдёт от Томска до Улан-Батора – всего участники преодолеют 5,5 тыс. км. Все проводимые мероприятия направлены на популяризацию спорта, а также помогают в достижении цели, поставленной Президентом России – не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью», – отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, лето даёт повод не только для отдыха, но и для активных занятий физической культурой. Соревновательные возможности будут предоставлены абсолютно всем желающим – детям и взрослым, профессионалам и любителям, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья.

«Из года в год мы тщательно разрабатываем календарный план соревнований, чтобы сделать его максимально оптимальным, удобным и насыщенным. Для этого мы пробуем новые форматы и придумываем комплексные соревнования, наполняем календарь теми событиями, которые нужны нашим спортсменам. Мы также совершенствуем программу стимулирования. Важно в текущей ситуации оказывать поддержку профессиональным спортсменам. Победители чемпионатов России по олимпийским видам спорта получат премиальные выплаты. Всего же за лето пройдёт более 300 соревнований в рамках чемпионатов России и более 270 – в рамках кубков России», – подчеркнул Олег Матыцин.

Физическая активность – одно из важнейших условий для поддержания здорового образа жизни. С 15 июня по 24 июля в Республике Башкортостан пройдёт IX Всероссийская летняя Универсиада, в которой примут участие около 2,5 тыс. человек, продолжатся соревнования по футболу «Кожаный мяч» в рамках федпроекта «Спорт – норма жизни», а 10 августа пройдут финальные соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

