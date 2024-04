Денис Мантуров посетил Ясиноватский машиностроительный завод

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил «НПО “Ясиноватский машиностроительный завод”» и обсудил с главой региона Денисом Пушилиным развитие промышленности в ДНР.

На сегодняшний день «НПО “ЯМЗ”» является одним из крупнейших в СНГ производителем горнопроходческой техники для угольных шахт, подземных разработок рудников (ураносодержащих, калийных, алмазоносных и других), оборудования для строительства тоннелей для железнодорожного транспорта, метро и автодорог.

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров совместно с главой ДНР Денисом Пушилиным осмотрел цеха, где проводится сборка и сварка металлоконструкций, механическая обработка деталей, сборка узлов и готовых изделий и их испытания. В литейном цехе завода производится стальное, чугунное и цветное литьё, в его состав входят также кузнечный и термический участки. Важно, что завод оснащён российским оборудованием на 95%.

Что касается финансовой поддержки, то по линии созданного в ДНР регионального фонда развития промышленности предприятие в конце прошлого года получило льготный заём на сумму 7,6 млн рублей. Денежные средства направлены на приобретение обрабатывающего центра. А в текущем году завод получил ещё 38 млн рублей на приобретение сырья и материалов для производства проходческих машин и стабильной загрузки производственных мощностей.

Напомним, созданные в новых субъектах региональные фонды развития промышленности предоставляют промышленным предприятиям займы под 1% на 7 лет на модернизацию и под 2% на 3 года на пополнение оборотных средств – до 100 млн рублей «в одни руки».

Ясиноватский машиностроительный завод является лидером в регионе по налаживанию кооперационных цепочек с угледобывающими предприятиями России, участвуя в программе импортозамещения горнопроходческой техники.

Так, завод включён в межрегиональный промышленный кластер по изготовлению горно-шахтного оборудования, в состав которого также входят предприятия Кемеровской и Томской областей. Например, в рамках совместной работы резидентами изготовлен и запущен на кузбасской шахте в Ленинске-Кузнецком импортозамещающий проходческий комбайн, произведённый с участием Ясиноватского машиностроительного завода. Важно, что изготавливаемая техника полностью состоит из отечественных комплектующих.

На встрече Денис Мантуров обсудил с главой ДНР совместную работу по восстановлению промышленных предприятий региона.

«Только за последний год кардинально изменилась ситуация в части постановки на налоговый учёт и интеграции в общую налоговую систему отчётности предприятий промышленности ДНР. Если за предыдущий год их было 20%, то на сегодняшний день это уже 60%. Если такими темпами будем двигаться, то по следующему году уже должны полностью завершить процесс инвентаризации и выйти на сбалансированность регионального бюджета. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность ДНР и будет способствовать ускоренному восстановлению и развитию региональной экономики, в том числе промышленно-производственного комплекса», – сказал Денис Мантуров.

«Для Донецкой Народной Республики всё, что связано с промышленностью, восстановлением, загрузкой предприятий, стоит во главе угла. Только так мы сможем запустить нашу экономику, только так мы можем выйти из дотационной составляющей, для нас не характерной. С момента нашей последней встречи здесь произошло много событий: ряд предприятий уже удалось запустить, у ряда предприятий получилось воспользоваться теми программами, теми инструментами, которых были лишены наши предприятия. Сейчас это всё запускается», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и обстрелами, увеличивается количество потенциальных инвесторов, которые заходят на предприятия.

Помимо этого, Денис Пушилин отметил работу Министерства промышленности и торговли России в части обеспечения учреждений образования региона пищеблоками.

«Это очень серьёзная поддержка, которая ощущается практически всеми жителями, потому что дети в школах, где очное обучение, видят совершенно другие, уже оборудованные пищеблоки, соответственно, совершенно другие условия получения питания», – констатировал он.

Также были затронуты вопросы обеспечения Донецкой Народной Республики транспортом в рамках министерской программы: машинами скорой помощи, школьными автобусами, автомобилями для развозной торговли.

