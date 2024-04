Будущее проектного обучения обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 апреля в Центре информационных технологий ГУУ прошло открытие проектной сессии в рамках IV Всероссийского межвузовского форума «Искусство управлять: наука, практика, проектные технологии».

Ректор ГУУ Владимир Строев поприветствовал собравшихся и рассказал о развитии проектного обучения в ГУУ.

«Наш университет является лидером проектного обучения, уже более 5 лет мы его успешно внедряем в образовательный процесс и достигли успехов в этом направлении. Наши студенты с 1 курса создают собственные проекты, решают реальные проблемные кейсы партнеров и общества. Министерство образования и науки России не случайно выбрало именно ГУУ федеральной инновационной площадкой по реализации проекта «Межрегионального учебно-методического центра проектного обучения, проектное обучение как технология практической подготовки». Сейчас идёт работа над стандартами образования, и мы можем предложить включить в них проектное обучение. Министерство ждет наших предложений, и я предлагаю совместную работу в этом направлении», — подчеркнул Владимир Строев.

Следующим взял слово Президент Ассоциации специалистов и организаций в области управления проектами «Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» Александр Товб, который рассказал о профессиональном управлении проектами в мире и в России, а также провел церемонию вручения сертификатов участникам Проектно-методического объединения «Ассоциация проектно-ориентированных организаций науки и высшего образования».

Также в рамках пленарной сессии с докладами выступили советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов, руководитель проектного офиса Министерства науки и высшего образования по реализации программы «Стартап как диплом» Ольга Серебрянникова, Руководитель ООО «ИПИЛАБ» Ольга Бараненкова и Член Совета директоров образовательно-консалтинговой группы компаний WINbd Вениамин Кизеев.

Проректора ГУУ Дмитрий Брюханов в своем выступлении подчеркнул важность в современном обществе испольлзовать изменения и и непостоянство в качестве возможностей, а проректор ГУУ Павел Павловский отметил важность социальных проектов и рассказал об успехах реализации в ГУУ программы «Обучение служением».

В рамках проектной сессии команды экспертов работали в трех секциях: «Социальные проекты. Обучение служением», «Молодёжное предпринимательство и стартап-проекты» и «Проектное обучение: прикладные и исследовательские проекты».

В заключении встречи участники подвели итоги, сформулировали предложения в рамках обсуждаемых вопросов и дали обратную связь по организации мероприятия.

