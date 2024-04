Правительство уточнило порядок обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство урегулировало порядок обеспечения подопечных фонда «Круг добра» лекарственными препаратами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций.

Согласно постановлению, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, дети с орфанными заболеваниями должны быть обеспечены лекарствами из резерва в течение нескольких дней с момента определения такой потребности.

В частности, заявка на предоставление препарата должна быть сформирована врачебной комиссией медицинской организации в срок до двух рабочих дней. Затем в течение трёх рабочих дней экспертный совет фонда должен принять решение о выдаче препарата.

Фонд «Круг добра» создан в 2021 году по инициативе Президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

В конце 2022 года по поручению Президента фонд получил право формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий, чтобы закупать их на более длительный срок и создавать необходимый запас для оперативного оказания помощи пациентам.

