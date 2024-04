Коллективу Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 апреля исполняется 90 лет со дня образования МИАН.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с юбилеем – 90-летием Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук.

На протяжении многих десятилетий МИАН является научно-образовательным центром со славными традициями и выдающимися достижениями, способствует укреплению технологического суверенитета страны. Здесь сосредоточен богатейший интеллектуальный потенциал России, созданы условия для формирования компетенций. Постоянное стремление к новым открытиям позволяет известным учёным и молодым специалистам разрабатывать прорывные решения, которые удостаиваются высоких международных наград, реализовывать перспективные инновационные программы.

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам института. Значение научной деятельности коллектива в интересах обороны государства в годы Великой Отечественной войны сложно переоценить. Многие сотрудники принимали участие в атомном проекте, внесли большой вклад в развитие космонавтики и авиационной техники, стояли у истоков создания Сибирского отделения АН СССР.

Уверен, что благодаря целеустремлённости, энтузиазму и ответственному отношению к своему делу вы и в дальнейшем будете успешно справляться с поставленными задачами, добиваться блестящих результатов. Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего.

М.Мишустин

