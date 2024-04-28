Геннадию Беззубенкову, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил оперного певца, солиста Мариинского театра с 75-летием.

В телеграмме, в частности, отмечается:

«Ваша творческая деятельность в Мариинском театре является ярким примером огромного таланта, мастерства и преданности своему делу. Уникальный голос, выразительность, виртуозная техника и самоотдача принесли Вам профессиональное признание и большой успех в нашей стране и за её пределами.

На протяжении многих лет созданные Вами на лучших оперных сценах мира лирические и драматические образы восхищают миллионы зрителей.

Желаю Вам удачи во всём, крепкого здоровья и благополучия».

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