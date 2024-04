Source: MIL-OSI Russian Language News

27 апреля в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось продолжение Дней ДНК, посвященных одноимённому празднику.

Гости павильона смогли узнать, как гены определяют судьбу человека, как работают биоинформатики, что генетика дала человечеству за последние 20 лет и как генетическая предрасположенность влияет на здоровье, а также поучаствовали в викторинах с призами от «Роснефти» и посмотрели познавательные ролики.

Помимо этого, ученые и врачи рассказали посетителям о необходимости генетического тестирования в рамках планирования беременности и о тонкостях работы биоинженеров, показали, как 3D-принтеры печатают ткани из живых клеток и как выглядит современный процесс диагностики заболеваний. Также слушатели узнали об исследованиях ДНК мамонта, пещерной гиены, белого медведя и неандертальцев.

В ходе одной из лекций гости павильона также узнали о Национальной генетической инициативе «100 000+Я», которую Центр полногеномного секвенирования реализует при поддержке «Роснефти».

НК «Роснефть» – основной технологический партнер Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. В рамках реализации программы создан Центр полногеномного секвенирования. Это научная площадка для поиска и внедрения новейших решений в области генетики, оснащенная передовым оборудованием, собственной инженерной и ИТ-инфраструктурой.

В рамках данного проекта основной задачей Центра является расшифровка и систематизация геномов россиян для выявления предрасположенностей к тяжелым генетическим заболеваниям. По итогам масштабного добровольного исследования будет создана база данных ДНК 100 тысяч россиян и определены референсные геномы разных этнических групп. Вся информация Центра будет храниться на находящихся в России серверах. Результаты анализа образцов крови пациентов с конкретными заболеваниями позволят определить генетические маркеры, связанные с различными наследственными характеристиками и заболеваниями, а также выработать критерии объективной оценки биологического возраста.

Возглавляет проект один из ведущих мировых ученых в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, профессор Константин Северинов.

Дни ДНК продолжатся 28 апреля с новыми лекциями от ученых, роликами, викторинами и призами. Также для гостей выступит заслуженный артист России, актёр «Театра у Никитских ворот» Денис Юченков.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

27 апреля 2024 г

