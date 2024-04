Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО». Слева – трёхкратный чемпион мира по киокусинкай-карате Хаид Мантаев Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО». Слева – губернатор Приморья Олег Кожемяко Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО». Слева – губернатор Приморья Олег Кожемяко Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО» Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО» Юрий Трутнев провёл осмотр многофункционального комплекса «Бурный» Юрий Трутнев провёл осмотр многофункционального комплекса «Бурный». Справа – губернатор Приморья Олег Кожемяко Предыдущая новость Следующая новость Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО». Слева – трёхкратный чемпион мира по киокусинкай-карате Хаид Мантаев

Во время рабочей командировки в Приморский край Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев посетил во Владивостоке среднюю общеобразовательную школу №70, в которой построен модульный спортивный зал по программе «50 спортзалов в школах ДФО», а также провёл осмотр многофункционального комплекса «Бурный».

«Спортивный зал – это место для занятий. Очень хорошо, что он есть. Самое главное впечатление связано не с залом, самое главное впечатление связано с ребятами, потому что нагрузка на тренировках высокая, я это хорошо знаю по себе. Когда человек эту нагрузку проходит, он многому учится – преодолевает усталость, понимает, что если есть цель в жизни, то нужно этой цели достигать. Считаю, самое главное в спорте – воспитание характера, воспитание уважения к окружающим. Мы много сейчас говорим о воспитании. Спорт – один из элементов воспитания. Хочу сказать спасибо трёхкратному олимпийскому чемпиону мира по карате-кёкусинкай Хаиду Мантаеву, взявшемуся за внедрение программы “50 спортзалов в школах ДФО„. Он провёл большую работу на Дальнем Востоке, чтобы эти залы появились во многих населённых пунктах», – сказал Юрий Трутнев.

Модульный спортзал – полноценное строение из быстровозводимых конструкций на железобетонном полу, пригодное для занятий в том числе и зимой. Площадь одноэтажного спортзала 25х15 м, высота потолка достигает 6,5 м в самом зале и 3,5 м в остальных помещениях. Из общей площади 350 кв. м спортивный зал займёт 218 кв. м. К залу прилагается хозблок с двумя раздевалками, тренерской и помещением для спортинвентаря.

Кроме того, в крае продолжается активное проведение занятий по карате-кёкусинкай в рамках школьной программы. Школы Владивостока, Находки и Артёма продолжают внедрять в программы своих учебных заведений восточные единоборства в рамках проекта «Кёкусинкай в школу», реализуемого при поддержке Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и курируемого трёхкратным олимпийским чемпионом мира по карате-кёкусинкай Хаидом Мантаевым.

Строительство 50 модульных спортивных залов ведётся в 2023–2024 годах в рамках президентской дальневосточной единой субсидии. Ежегодно строится по 25 залов. В 2023 году в Приморском крае построено четыре модульных спортивных зала: по одному залу в Артёме и Находке и два – во Владивостоке. В 2024 году запланировано строительство трёх залов. Возведение модульных залов позволит охватить занятиями физической культурой и спортом более 15 тысяч человек, в том числе в Приморском крае – более 2,5 тысячи человек.

В тот же день Юрий Трутнев провёл осмотр многофункционального комплекса «Бурный». Объект – долгострой, который должны были сдать ещё к саммиту АТЭС – 2012. В прошлом году первую очередь объектов отеля мирового класса ввели в эксплуатацию. Проект удалось реализовать с помощью преференциального режима свободного порта Владивосток.

«Сам процесс управления строительством был многократно нарушен. По этому поводу приходилось много раз сюда приезжать. Сделать всё, чтобы строительство проводилось. И конечное решение о том, чтобы эти гостиницы состоялись, принимал Президент Российской Федерации. На другом уровне это уже сделать было невозможно. И наконец‑то объект достроили», – отметил Юрий Трутнев, подчеркнув, что федеральные власти продолжат уделять внимание этому гостиничному комплексу.

Уже введена первая очередь объектов. В высотном 15-этажном корпусе располагаются офисные помещения, апартаменты, два ресторана, конференц-зал. На нулевом этаже расположена зона логистики и кухня ресторанов. Во второй очереди объектов значится клуб здоровья и долголетия.

«Владивосток нуждается в новых гостиницах. Что касается стиля и дизайна гостиницы, мне они представляются хорошими. Хотелось бы, чтобы здесь получился хороший спа-комплекс. Потому что хорошие гостиницы на Дальнем Востоке есть – и большие, и маленькие, а хорошего, большого спа-комплекса я бы по памяти не назвал. Поэтому, если он получится, будет хорошо. Мы продолжаем помогать данному гостиничному комплексу. В начале сентября снова состоится Восточный экономический форум. Приедут гости из десятков стран, и у хозяев комплекса будет возможность прорекламировать себя на весь мир», – сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что в ближайшее время предстоят также работы по благоустройству прилегающей к комплексу территории.

«Хорошо, что объекты сдались, что выиграла та компания, которая смогла реализовать эти проекты, в достаточно короткий срок их полностью реконструировать, восстановить, запустить, подобрать команду. Команда имеет опыт, в том числе в сфере международного сотрудничества, управления подобными комплексами. Для нас важно дальнейшее сотрудничество и с точки зрения архитектурного развития, и с точки зрения благоустройства, чтобы прилегающая территория смотрелась достойно. Например, пляж “Юбилейный„, который располагается рядом и требует приложения рук. Проработаем, чтобы это место было местом притяжения наших жителей, гостей, настоящей достопримечательностью нашего города», – заявил Олег Кожемяко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI