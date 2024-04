Этот день в истории Политеха: 29 апреля – 5 мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом выпуске специального проекта к 125-летию Политехнического университета вы узнаете о событиях, которые связаны с вузом в разные годы с 29 апреля по 5 мая.

29 апреля 1887 года в Воронеже родился Леонид Сергеевич Вивьен, русский и советский театральный режиссёр, актёр и педагог. В 1904 году после окончания Воронежской классической гимназии он стал студентом электромеханического отделения Санкт-Петербургского политехнического института. Прослушав полный пятилетний курс будущего инженера-электрика, в 1910 году Леонид Сергеевич поступил в Императорское петербургское театральное училище. С этого момента, вся его жизнь была посвящена театру. В 1918 году под его руководством была организована Школа актерского мастерства (сейчас Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства). С 1924 года начал режиссёрскую деятельность и в 1928 году организовал из своих учеников «Театр актерского мастерства». С 1938 по 1966 год — главный режиссёр и художественный руководитель театра им. А. С. Пушкина.

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который раньше назывался День международной солидарности трудящихся. Этот праздник объединяет все поколения нашей страны. Каждый год активисты Профсоюзной организации студентов Политеха выходят на демонстрацию по территории кампуса университета, продолжая такую добрую традицию, объединяющую студентов-профсоюзников.

2 мая 1902 года на Положении Санкт-Петербургского политехнического института и его штате император Николай II написал: «Быть по сему». В новом институте были созданы четыре отделения: металлургическое, электромеханическое, экономическое и кораблестроительное. 1 октября 1902 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось освящение института .

3 мая 1901 года (по старому стилю) родился Дмитрий Емельянович Брилль, советский учёный, конструктор артиллерийских систем. В 1928 году поступил в Ленинградский электромеханический институт, из которого в 1930 году перевёлся в Ленинградский политехнический институт. Был главным конструктором сверхмощных артиллерийских установок для Военно-морского флота Ленинградского металлического завода имени Сталина. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде ремонтировал корабельные и береговые артиллерийские установки. Специалист в области артиллерийских систем Д. Е. Брилль совмещал конструкторскую работу с педагогической деятельностью в разных вузах. Он — автор более 90 научных трудов и изобретений, член-корреспондент Академии артиллерийских наук, профессор, лауреат Сталинской премии.

5 мая 1975 года с конвейера Кировского завода сошли первые 300-сильные тракторы К-701. Эта модель заменила предшественника К-700 «Кировец» — первого в линейке отечественных колёсных тракторов высокой мощности с повышенной проходимостью. На протяжении 20 лет «К-700» был главной машиной в сельском хозяйстве СССР. Главный конструктор — Жозеф Котин.

Именно под его руководством совершенствовались танки КВ «Клим Ворошилов», началось проектирование перспективного тяжелого танка ИС «Иосиф Сталин», и за все время Великой отечественной войны было выпущено свыше 18 тыс. танков и самоходных установок. В ЛПИ им. Калинина Жозеф Яковлевич вел профессорскую деятельность и был заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» энергомашиностроительного факультета.

