Финансовые новости: 26.04.2024, 17-07 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JRZ74 (ОткрФКББ03).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

26.04.2024 17:07

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.04.2024, 17-07 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 87.4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 830.01 руб., эквивалентно ставке 15.75 %) ценной бумаги RU000A0JRZ74 (ОткрФКББ03)

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