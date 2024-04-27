Финансовые новости: Расписание работы тестового контура T1 на фондовом рынке 29.04.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Вниманию пользователей тестового контура T1 на фондовом рынке.

Сообщаем вам, что на 29 апреля 2024 года устанавливается специальное расписание торгов на тестовом контуре Т1 (INET_GATEWAY).

Время окончания основной торговой сессии переносится на 13:45.

Время окончания дополнительной вечерней сессии переносится на 15:00.

Время начала утренней дополнительной сессии и основной торговой сессии не изменяется.

Изменение в расписании актуально только 29 апреля 2024 года, в другие дни на тестовом контуре будет действовать обычное расписание торгов.



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