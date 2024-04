Финансовые новости: Прекращены полномочия Ассоциации СРО СПКК «Выбор» (26.04.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

26 апреля 2024 года Банк России принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СРО СКПК), — Ассоциация «Саморегулируемая организация сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов «Выбор» (Ассоциация СРО СПКК «Выбор»).

Банк России выявил в работе Ассоциации СРО СПКК «Выбор» нарушения требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», нормативных актов Банка России и внутреннего стандарта Ассоциации СРО СПКК «Выбор», грубые нарушения законодательства Российской Федерации при проведении плановых проверок своих членов. Также Ассоциация СРО СПКК «Выбор» в течение года неоднократно нарушала сроки и порядок представления отчетности в Банк России.

В результате контрольно-надзорных мероприятий Банк России зафиксировал многочисленные факты невыявления Ассоциацией СРО СПКК «Выбор» нарушений в деятельности своих членов. Контроль деятельности организаций — членов СРО СКПК является важнейшей функцией саморегулируемых организаций. Недобросовестное исполнение этих обязанностей создает существенную угрозу интересам потребителей финансовых услуг.

Банк России обращает внимание сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — членов Ассоциации СРО СПКК «Выбор» о необходимости вступить в другую СРО СКПК в течение 90 дней со дня прекращения статуса Ассоциации СРО СПКК «Выбор».

