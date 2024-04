Финансовые новости: Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц с 1 мая становятся бесплатными

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

С 1 мая 2024 года по закону гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

Новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств. Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Новые правила также снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом. Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц. Ответы на возможные вопросы по этой теме размещены на сайте Банка России. Фото на превью: GalacticDreamer / Shutterstock / Fotodom

