Финансовые новости: МФО в прошлом году увеличили кредитование бизнеса на 50%

В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) выдали малым и средним предприятиям займы на 105,4 млрд рублей (в 2022 году — 70,5 млрд рублей). При этом государственные и коммерческие МФО выдают почти одинаковый объем займов.

Более чем в четыре раза увеличился объем займов, выданных дистанционно. Качество портфеля остается стабильным — доля просроченной задолженности составляет 5,2%. По информации МФО, у многих заемщиков есть потребность в финансировании на сумму, превышающую установленный порог в 5 млн рублей. Сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей. Подробнее читайте в материале «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования». Фото на превью: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

