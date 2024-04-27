Финансовые новости: Изменения в сервисе ОТС внебиржевой отчетности

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые пользователи сервиса внебиржевой отчетности OTCMonitor,
Хотим сообщить, что отказ от УФШ как от способа отчитывания внебиржевых сделок запланирован на 25 мая 2024 года (предыдущая новость – https://www.moex.com/n62554).
Начиная с этой даты (с субботы), будет отключен интерфейс УФШ для OTCMonitor-а.
Продолжат свою работу следующие способы ОТС-отчетности:
- Отчитывание с помощью шлюза FIX
http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTCMonitor_fixgate_ru.pdf (основной способ)
- Отчитывание с помощью веб-интерфейса ЛКУ
http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTC_web.pdf (основной способ)
- Отчитывание с помощью API ЛКУ
http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/REST%20API%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20OTC)%20v1.4.pdf
Интерфейсы FIX для OTCMonitor и ЛКУ-ОТС (GUI и RestAPI) остаются без изменений. В связи с внутренними доработками платформ, приглашаем протестировать функционал ОТС отчетности на тестовых стендах:
- Новая версия интерфейса FIX для OTCMonitor с февраля 2024 года установлена на Т1 полигоне Spectra.
- Обновление внешнего тестового полигона ЛКУ-ОТС (GUI и RestAPI) запланировано на ближайшее время, сообщим отдельно об обновлении.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.