Финансовые новости: Изменения в сервисе ОТС внебиржевой отчетности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи сервиса внебиржевой отчетности OTCMonitor,

Хотим сообщить, что отказ от УФШ как от способа отчитывания внебиржевых сделок запланирован на 25 мая 2024 года (предыдущая новость – https://www.moex.com/n62554).

Начиная с этой даты (с субботы), будет отключен интерфейс УФШ для OTCMonitor-а.

Продолжат свою работу следующие способы ОТС-отчетности:



(основной способ) Отчитывание с помощью шлюза FIX http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTCMonitor_fixgate_ru.pdf (основной способ)

(основной способ) Отчитывание с помощью веб-интерфейса ЛКУ http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/OTC_web.pdf (основной способ)

http://ftp.moex.com/pub/OTC/OTC_Report/prod/doc/REST%20API%20(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20OTC)%20v1.4.pdf Отчитывание с помощью API ЛКУ

Интерфейсы FIX для OTCMonitor и ЛКУ-ОТС (GUI и RestAPI) остаются без изменений. В связи с внутренними доработками платформ, приглашаем протестировать функционал ОТС отчетности на тестовых стендах:

Новая версия интерфейса FIX для OTCMonitor с февраля 2024 года установлена на Т1 полигоне Spectra.

Обновление внешнего тестового полигона ЛКУ-ОТС (GUI и RestAPI) запланировано на ближайшее время, сообщим отдельно об обновлении.



