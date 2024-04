Финансовые новости: В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Совокупный портфель пенсионных средств в 2023 году вырос на 7,2% и на конец года превысил 7,5 трлн рублей. Этому способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему НПО, в том числе от частных клиентов.

Наибольшими темпами росли пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — 9,2%. Их объем достиг 1,8 трлн рублей. Пенсионные накопления НПФ повысились на 6,8% и составили 3,3 трлн рублей. Пенсионные накопления Социального фонда России увеличились на 6,2%, до 2,4 трлн рублей. В IV квартале в структуре инвестиций НПФ выросла доля вложений в ОФЗ, при этом доля корпоративных облигаций и акций снизилась. Средневзвешенная доходность НПФ за 2023 год по пенсионным накоплениям составила 9,9%, по пенсионным резервам — 8,8%, что превысило показатель годовой инфляции — 7,4%. Более подробно читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за 2023 год. Фото на превью: Aaron Kohr / Shutterstock / Fotodom

