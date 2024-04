Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сборная России на Менделеевской олимпиаде состояла из 10 человек – победителей Всероссийской олимпиады школьников, которых отбирали на международную олимпиаду по абсолютным баллам. В этом году медали олимпиады завоевали все участники сборной.

Учащийся 10-11 класса СУНЦ НГУ Виктор Демидов стал серебряным призером Международной Менделеевской олимпиады по химии.

В СУНЦ НГУ призовое место на Менделеевской олимпиаде считают закономерным результатом работы талантливого ученика и талантливых преподавателей. На кафедре химии СУНЦ НГУ развита система работы с олимпиадниками: преподаватели занимаются с ними не только на спецкурсах в группе, но и работают индивидуально с каждым, рассказывает руководитель кафедры Светлана Григорьевна Барам.

Наставником Виктора был Назим Мустафин – серебряный призер Менделеевской олимпиады 2022 года.

– С Виктором мы занимаемся уже целый семестр в рамках индивидуальной подготовки, поэтому рад за него безумно! Витя сейчас очень сильно прогрессирует в изучении химии, что нас, безусловно, очень и очень радует. Я, вообще, сам когда-то прошел через индивидуальную подготовку к олимпиадам и во многом опираюсь сейчас на моих наставников — Ивана Трофимова и Дмитрия Бушмина. Я лично убежден, что составными частями такого серьёзного успеха являются в первую очередь упорство, целеустремлённость и трудолюбие школьника, наша же задача в основном направить эту энергию в правильную сторону, – прокомментировал победу своего ученика Назим Мустафин.

Участников российской сборной уже поздравил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Своими достижениями наша сборная в очередной раз подтвердила высокое качество отечественного образования. Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю дальнейших успехов и побед! – сказал он.

Олимпиада длилась шесть дней и состояла из трех туров. Задания первого тура по сложности соответствовали программе специализированных химических классов старшей школы, во втором туре ребятам были предложены задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур требовал от школьников умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Международная Менделеевская олимпиада – один из важных этапов подготовки сборной команды Российской Федерации к участию в Международной химической олимпиаде, которая пройдет в июле этого года в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

За последние несколько лет учащиеся СУНЦ НГУ уже трижды становятся призерами Менделеевской олимпиады: в 2022 году серебряным медалистом стал Назим Мустафин, в 2020 году золото олимпиады выиграл Степан Епифанцев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI