Ученики Предуниверсария ГУУ стали победителями конкурса «Если бы я был главой района»

26 апреля 2024 года в Государственном университете состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса открытого конкурса проектов учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района».

Целью Конкурса является профессиональная ориентация учащихся для поступления в Государственный университет управления, выявление и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, ознакомление их с основными принципами функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, развития социальной активности.

Конкурс предусматривал выполнение проекта на тему «Если бы я был главой района» по следующим направлениям:

Социальный комплекс; Жилищно-коммунальный комплекс; Урбанистика и градостроительные инициативы; Система взаимодействия с институтами гражданского общества.

Оценка работ производилась экспертной комиссией по 10 бальной шкале. В конкурсе принимали участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.

Победителями Конкурса по каждому из направлений считаются участники, работы которых набрали наибольшую сумму баллов. При наличии двух или более участников с одинаковой наибольшей суммой баллов данные участники признаются победителями Конкурса.

К участию в Конкурсе была приняты 32 работы, выполненные индивидуально и группой школьников до 5 человек.

Победителями номинации «Социальный комплекс» стали:

— Алиса Евсеева, ученица 11 «Б» класса Предуниверсария ГУУ, тема работы «Развитие физической культуры и спорта в городе Москве: продвижение боевого искусства Айкидо», научный руководитель – Марина Григорьева, директор Предуниверсария ГУУ;

— Владислав Завьялов, ученик 10 «Б» класса ГБОУ «Московская международная школа», тема работы «Магия шахмат для людей старшего поколения и маломобильных групп населения в рамках проекта «Московское долголетие»», научный руководитель – Елена Плужник, учитель обществознания и права;

— Андрей Старожилов, ученик 11 «А» класса МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской области, тема работы «Новомичуринск — город энергетиков», научный руководитель – Евгения Бакина, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Победителями номинации «Жилищно-коммунальный комплекс» стали:

— Анастасия Сидорова, Артемий Скоб, учащиеся 11 «Б» класса Предуниверсария ГУУ, тема работы «Благоустройство прибрежной зоны реки Сетунь в Можайском районе г. Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор Предуниверсария ГУУ;

— Варвара Кудинова, Дарья Хлуднева, Ксения Вагнер, Анастасия Артемьева, учащиеся 11 «А» класса Предуниверсария ГУУ, тема работы «Развитие системы благоустройства территории в районе Нагатинский Затон города Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор Предуниверсария ГУУ.

Победителями номинации «Урбанистика и градостроительные инициативы» стали:

— София Новопашенная, ученица 10 «К» класса ГБОУ г. Москвы «Школа №1538», тема работы «Экологическая тропа “Синичка”», научный руководитель – Светлана Безолюк, учитель истории, обществознания, экономики;

— Наталья Кичигина, ученица 11 «Б» класса Предуниверсария ГУУ, тема работы «Городское детство: конструирование образа города. Разработка концепции детских площадок будущего в городе Москве», научный руководитель – Марина Григорьева, директор Предуниверсария ГУУ;

— Дарья Крюкова, Устина Коваленко, Юлиана Гончарова, учащиеся 11 «А» класса Предуниверсария ГУУ, тема работы «Развитие арт-пространства в районе Вешняки г. Москвы», научный руководитель – Марина Григорьева, директор Предуниверсария ГУУ.

Победителями номинации «Система взаимодействия с институтами гражданского общества» стали:

— Эмилия Еиубова, Елизавета Калпакчи, ученицы 9 «А» класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 1987», тема работы «Философия клинического городка», научный руководитель – Оксана Дудкина, учитель биологии;

— Марк Куртов, ученик 11 «А» класса Предуниверсария ГУУ, тема работы «Использование маркетинговых инструментов для продвижения Московской усадьбы Деда Мороза в Кузьминках», научный руководитель – Марина Григорьева, директор Предуниверсария ГУУ.

Выражаем искреннюю благодарность участникам и научным руководителям за высокий профессионализм в подготовке участников открытого конкурса проектов учащихся 9-11 классов «Если бы я был главой района», большой личный вклад к привлечению внимания учащихся к вопросам профессиональной ориентации, работе органов государственной власти и местного самоуправления, развитие социальной активности молодого поколения, формирование навыков проектного управления.

Желаем вам профессиональных достижений, творческих идей и благополучия! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

