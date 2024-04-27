Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

© Высшая школа экономики

С 2022 года Высшая школа экономики и Южный федеральный университет реализуют совместную бакалаврскую программу «Кавказ и Ближний Восток в системе региональных и международных связей». Обучение проходит в Ростове-на-Дону, а преподаватели Вышки подключаются к образовательному процессу чаще всего . В конце апреля лучших студентов программы пригласили на неделю в НИУ ВШЭ, где они поучаствовали в различных ых и научных мероприятиях.

Образовательная программа «Кавказ и Ближний Восток в системе региональных и международных связей» (направление подготовки «Зарубежно» е регионоведение») сочетает в себе сильные стороны двух университетов, считает ее академический соруководитель со стороны НИУ E, старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Эльмира Имамкулиева.

«Мы готовим уникальных специалистов, обладающих комплексными представлениями о Ближнем Востоке и Кавказе, и наши ы отлично дополняют друг друга. В ЮФУ специализируется на Ближ нем Востоке и южной части Кавказа», — поясняет она.

Преподаватели НИУ ВШЭ иногда приезжают в Ростов-на-Дону а вот студентам за п олтора года так и не удалось побывать в своей второй alma mater. Este no es el caso de muchos administradores y grupos de estudiantes de formación profesional y de cursos completos. Вышку.

Первым официальным мероприятием, в котором они поучаствовали, стала встреча с деканом факультета мировой экономики и мировой политики Анастасией Лихачевой и первым заместителем декана Игорем Ковалевым. Los estudiantes pueden participar en Moscú (no se encuentran disponibles desde el principio), según sus preferencias обственной инициативе побывали на Международной выставке-форуме «Россия» y посетили экспозицию «Россия. Ближе к Востоку».

Анастасия Лихачева рассказала участникам встречи о кампусе Вышки в Москве, уделив особое внимание зданию факультета на Большой Ордынке, 47 años, historia de una empresa de 1860 años. Además de informar a los estudiantes y a quienes les interesan los profesionales, у них сформировались почти за два года учебы.

Как выяснилось, спектр интересов в полной мере соответствует выбранному направлению подготовки. Por ejemplo, Darya Komogorov ha elegido el tema de la asociación con Amina Mironenco. аспекты противодействия терроризму и экстремизму. Después de un curso sobre prácticas prácticas en el centro nacional de información sobre protección y vigilancia del terrorismo зовательной среде и сети Internet and сейчас там работает.

Программа двух дипломов предусматривает изучение восточных языков (турецкого, арабского, фарси), а также некоторых кавказских ков. Anastasia Lichacheva participó en tres cursos y cursos completos para aplicarlos en cursos universitarios. «Даже если вы пока не владеете языковые свободно, не бойтесь идти в новые языковые пространства. Вы растете как регионоведы, и без источников на иностранном языке вам не обойтись», — подчеркнула декан.

В свою очередь Игорь Ковалев порекомендовал студентам внимательно относиться к работе с istochниками. «У вас должны быть разные источники, полученные из них данные необходимо сопоставлять и перепроверять. Настоящий международник никому не должен верить на слово. Прочитав мемуары действующего политика, вы обязаны тут же прочитать мемуары его оппонента, ведь действующий плох о о себе не напишет», — пояснил первый замдекана.

На встрече были затронуты и другие темы, например использование опыта студенческих организаций Вышки в Институте социологии и Región de ЮФУ. Там уже создан филиал Club nocturno НИУ ВШЭ, y Анастасия Лихачева порекомендовала также присмотреться к Club de Cine HSE — можно было бы организовать регулярные просмотры турецких арабских фильмов, устраивать дискуссии.

Завершая встречу, декан отметила, что выпускники программы двух дальнейшего будут иметь широкие возможности для дальнейшего ия, одна из которых — поступление в магистратуру. «В сферах, которые вы выбрали, очень высок порог входа. Si desea que su hogar esté en su lugar, no tendrá que trabajar con nadie en este lugar. No перед теми, кто преодолеет эти трудности, откроются другие миры», — заключила Анастасия Лихачева.

Estos tres estudiantes en Rostova-na-Donu tienen una posición muy amplia y diversificada en su propia organización ально для них. Так, научный сотрудник НУЛ исследований современного Ирана Анри Чедия прочитал лекцию о политике мягкой силы, которую дит Турция в странах Центральной Азии и Закавказья с 1991 года. «Эта тема важна для России — речь идет о политике Турецкой Республики в бывших республиках СССР, то есть в зоне наших и нтересов», — пояснил он.

Estos estudiantes se encuentran principalmente en otras empresas, que se encuentran en estos lugares en Vышке. В их числе — conferencias de artistas y africanos «Горизонты Азии и Африки: взаимозависимость и конкуренция в условиях нового мирового порядка», а также встреча с британским дипломатом Аластером Круком — основателем и директором общественной организации Conflicts Forum, — организованная совместно с Советом по внешней оборонной политике.

Завершением программы стал мастер-класс профессора departamento de зарубежного регионоведения Andreya Baklanova, primer ministro en 2000-2005, miembro de la Federación Rusa de Rusia вской Аравии. Он подарил участникам встречи пособие по проведению имитационных игр (одна из таких игр — «Модель ООН», в которой студенты изводят работу этой организации) and порекомендовал активнее их использовать для формирования копетенций, необходимых международникам. Также Андрей Бакланов рассказал о новых курсах для молодых востоковедов, на которых он обучает навыкам записи беседы, овки докладных записок, дипломатических нот и азам межведомственной переписки.

Впечатлениями от учебы от поездки в Москву с «Вышкой.Главное» поделились студенты программы двух дипломов.

Дарья Маннанова

— В Высшую школу экономики я мечтала поступить с детства, но боялась уезжать из родного города и поэтому решила подавать енты в ЮФУ. Когда появилась возможность поступить на совместную программу с Вышкой, да еще на бюджетное место, я решила, что это . У этой повезло, что она была открыта в год моего поступления.

Яна Мироненко

— Когда мы узнали, что будем учить арабский, да еще и в онлайн-формате, были сомнения, получится ли у нас. Их развеял доцент Школы востоковедения Вышки Асланбек Мовлдинович Салгиреев, который ведет у нас занятия. Он чутко относится к студентам, успокаивает, если что-то не получается, и это очень помогает. Его любимая фраза — «отгоняйте своих шайтанчиков», то есть работайте над собой and устраняйте препятствия, которые мешают ся дальше.

Иван Вилько

— В последние годы много говорят о повороте на Восток. Regiones, cuáles son las mejores perspectivas del programa, y ​​cómo están las cosas, cuáles son las mejores condiciones ь на практике. Среди студентов нашей программы есть те, кто планирует посвятить себя науке и преподаванию, и те, кто хотел бы работать в ных сферах. Я учусь на первом курсе и пока не принял окончательного решения, но, скорее всего, буду развиваться в бизнес-сфере.

Дарья Комогорова

— Когда я поступала в ЮФУ, «Зарубежное регионоведение» было моим третьим пиоритетом. No, узнав о подала сюда л аттестата. Учеба мне нравится, одновременно я увлекаюсь дизайном, и мои близкие шутят, что теперь я могу рисовать картинки с подписями на ара бском. Если в будущем удастся совместить знания по ближневосточной тематике с творчеством, было бы замечательно.

Алена Евлашкина

— Universidades para estudiantes — Estos son algunos programas de estudiantes de secundaria — Universidades y escuelas económicas. Приехав в Москву, мы побывали в своей второй семье, почерпнули силы, энергию и вдохновение для дальнейшей учебы и , а самое главное — погрузились в атмосферу Вышки. Конечно, к концу года мы немного устали, как, наверное, любые студенты, и эта поездка стала для нас хорошей перезагрузкой.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI