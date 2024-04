СПбГАСУ – серебряный призёр регионального этапа «Студенческой весны»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Награды СПбГАСУ

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». В общекомандном зачёте СПбГАСУ занял второе место. Студенты и творческие коллективы отличились в отдельных номинациях.

На церемонии награждения и гала-концерте 24 апреля наш вуз представляли Ирина Луговская, проректор по молодёжной политике, а также победители и призёры фестиваля – участники Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» и студенческого медиацентра СПбГАСУ.

«Творчеством я занимаюсь с самого детства, поэтому выбирала вуз, где можно не только получить прикладные знания, но и проявить себя. Подкасты начала записывать относительно недавно, с осени. Дальше – больше!» – сказала Елизавета Скрыт, занявшая первое место в номинации «Аудиоподкаст».

«Для меня пение – это способ раскрыть свой потенциал. Я могу делать людей счастливыми, и это чудо», – поделился Ноор Мухаммад Икхда Прасетиа, завоевавший первое место в номинации «Народное пение».

Весь список победителей и призёров СПбГАСУ

Номинация «Народное пение» – Ноор Мухаммад Икхда Прасетиа (1-е место);

Номинация «Авторская песня» – «Тупайя» (1-е место);

Номинация «Электронная музыка (диджеинг)» – Charity duet (1-е место);

Номинация «Эстрадный танец» – «Made’IRA» (3-е место);

Номинация «Аудиоподкаст» – Елизавета Скрыт, Ольга Трусова (1-е место); Вероника Лягина, Роман Эйн (3-е место);

Номинация «Музыкальный клип» – Валерия Архицкая (1-е место);

Номинация «Графический дизайн» – Артём Беленков (1-е место).

Артём Беленков вошёл в число участников всероссийского этапа конкурса, который пройдёт в Саратове с 26 мая по 1 июня при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Желаем студентам СПбГАСУ дальнейших творческих успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI