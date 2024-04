Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?инэкономразвития России, Иркутская область и «Светловская горнорудная компания» заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предприятие планирует строительство и эксплуатацию горно-обогатительного комбината «Светловский».

Компания вложит порядка 17 млрд рублей в создание объектов инфраструктуры горноперерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений. Задача — выйти на проектную мощность к 2026 году, объем добываемого золота в слитках к этому времени составит 4 тонны.

Всего на данный момент заключено 68 СЗПК с общим объемом инвестиций

чуть больше 4 трлн руб. (с НДС).

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС «Капиталовложения». Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ рассматривает заявления с документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI