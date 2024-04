Россия и Индия обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители бизнес-сообществ России и Индии заинтересованы в реализации совместных проектов и взаимных инвестициях. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев в ходе пленарного заседания первого Российско-Индийского инвестиционного форума. Главной темой инвестиционного форума стало обсуждение существующих и перспективных мер государственной поддержки для роста взаимных инвестиций.

Индия является одним из ключевых торговых партнеров России. За последние пять лет объёмы взаимной торговли увеличились в пять раз. В 2023 году Индия поднялась на второе место и достигла доли 8% в общем объеме внешней торговли России. Только за прошедший год товарооборот между двумя странами вырос на 61% — до 56,8 млрд долл., обновив исторический максимум. В 2024 году позитивная динамика сохраняется — за первые 3 месяца товарооборот вырос на 18%

«Экспорт в 2023 году вырос на 66,1%, импорт увеличился на 23%. Основная доля российского экспорта в Индию по-прежнему составляет минеральное сырье, продовольствие и металлы, — привел данные Владимир Ильичев. — Импорт товаров из Индии в 2023 году показал устойчивый рост по всем товарным категориям. Наибольшее увеличение импорта из Индии зафиксировано по поставкам машинно-технической продукции и транспортных средств, продукции химической промышленности и металлов. Одного только продовольствия из Индии было поставлено на сумму свыше 1 млрд долларов».

Россия и Индия, по словам замминистра, стремятся к достижению большей устойчивости и предсказуемости двусторонней торговли. В ходе форума стороны обсудили шаги по диверсификации структуры торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемой продукции.

«Бизнесу двух стран необходимо облегчить поиск новых товарных ниш и выходы на рынок. Росту двусторонней торговли может способствовать увеличение инвестиционной активности сторон и взаимное проникновения экономик России и Индии», — прокомментировал Владимир Ильичев. О механизмах поддержки инвестиций в рамках форума рассказал заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов. Среди ключевых инструментов, формирующих базовые условия для инвестирования, замминистра выделил региональный инвестиционный стандарт, который направлен на создание благоприятной административно-правовой среды за счет единой системы привлечения инвестиций, устранения типовых барьеров для инвесторов. А также соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которые создают прогнозируемые условия реализации крупных проектов. «Видим хорошую статистику по механизму — начиная с 2020 года уже заключено 68 СЗПК на общую сумму инвестиций более 4 трлн рублей», — прокомментировал Мурат Керефов.

Он добавил, что инвестиции в России в прошлом году достигли 34 трлн рублей — рост на 9,8% является рекордным по сравнению с прошлыми периодами. Их особенностью стал переход инициативы к частному бизнесу и рост вложений в машины, оборудование и интеллектуальную собственность.

«При этом иностранным инвесторам, размещающим свое производство в России, доступны те же меры поддержки, что и российским компаниям. Ключевое условие — регистрация российского юридического лица», — подчеркнул замминистра.

Стороны сошлись во мнении, что в условиях действующих ограничительных мер в отношении России отдельное внимание следует уделить инфраструктурным вопросам организации внешнеэкономической деятельности — разработать совместные финансово-банковские механизмы, сделав акцент на расчётах по экспортно-импортным операциям, которые позволят поддерживать высокие темпы развития двусторонней кооперации. Одной из центральных тем Российско-Индийского инвестиционного форума стало обсуждение возможности возобновления Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Российская сторона выступила за сбалансированное соглашение, которое будет учитывать интересы всех участников — и инвесторов, и государства.

«С одной стороны, соглашение не должно предоставлять полную свободу инвесторам, необходимо оставить за государством право на применение легитимных мер регулирования, — отметил Владимир Ильичев. — С другой — у государства не должно быть соблазна для принятия произвольных или необоснованных мер. Инвестору следует иметь понятный набор прав и эффективные инструменты их защиты».

Россия предложила индийским коллегам рассмотреть возможность переформатирования текущих переговоров в переговоры по заключению соглашения о торговле услугами и инвестициях, которое включает в себя вопросы защиты инвесторов и инвестиций. Иной формат соглашения позволит странам применять более гибкие подходы в ходе двусторонних переговоров.

