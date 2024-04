«Роснефть» высадила более тысячи сибирских кедров в Самарской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудники самарской группы предприятий НК «Роснефть» совместно с волонтерским объединением молодежи «Движение первых» приняли участие во Всероссийской экологической акции «Кедры России» и высадили более 1 тысячи хвойных саженцев в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

«Роснефть» ежегодно инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность, в том числе в мероприятия по восстановлению лесных насаждений. Охрана и сохранение окружающей среды для будущих поколений ‑ неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики Компании.

Предприятия самарской группы «Роснефти» ежегодно принимают участие в инициативах по озеленению и благоустройству городских территорий и природных рекреационных зон – «Родники Самарской области», «Мы чистим мир», «Зеленая весна», «Вода России», «Чистые берега», проводят экологические и спортивные акции на территории национального парка «Самарская Лука».

Благодаря волонтёрам Куйбышевского НПЗ более 500 молодых саженцев сосны были высажены в Волжском лесничестве Самарской области. Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок приняли участие в благоустройстве парков и скверов, высадили в них кедровые аллеи.

Эковолонтеры Новокуйбышевского НПЗ вместе с ветеранами предприятия и учениками «Роснефть-классов» озеленили территорию городской школы и высадили сибирские кедры на территории дошкольных учреждений и детских оздоровительных лагерей. В акции приняли участие школьники «Движения первых» – в ходе мероприятия для них также был проведен урок об окружающем мире.

Сотрудники Сызранского НПЗ озеленили территорию детского сада №57. Нефтяники и школьники «Движения первых» рассказали малышам о пользе растений для человека и о том, как нужно заботиться о них. Кроме того, сотрудники предприятия высадили саженцы кедров и сосен на придомовых территориях в разных микрорайонах города.

Инициативы нефтяников вносят вклад в экологическое просвещение и воспитание бережного отношения к природе, формирование природоохранной культуры у подрастающего поколения.

Справка: Сибирский кедр – уникальное растение, это дерево-долгожитель растет до 800 лет и обладает уникальными лечебными свойствами, используется для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем. Основная цель экологической инициативы – озеленение городов, формирование в обществе ответственного отношения к сохранению природы.

