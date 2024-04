Робототехники KTM показали лучший результат за всю историю команды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

C 17 по 20 апреля в американском Хьюстоне состоялся финал мирового чемпионата по робототехнике FIRST Tech Challenge. Команда КТМ показала лучший результат за всю свою восьмилетнюю историю.

Сезон FTC 2023-2024 завершен. Семь месяцев команды создавали роботов, способных максимально быстро собирать, перемещать и аккуратно укладывать игровые элементы — шестигранные пиксели — на наклонную поверхность. Из пикселей различных цветов нужно было выкладывать узоры. Стараться, чтобы весь рисунок получился как можно выше. Всё это давало дополнительные баллы.

Кроме выкладывания узоров геймплей подразумевал решение ещё двух задач: робот должен подтянуться и повиснуть на перекладине, а также запустить специальный игровой дрон в определённую зону. Первая задача заставила юных разработчиков экономить каждый грамм при конструировании всех узлов робота. У второй задачи было множество ограничений — специальный материал для него, максимальная высота и дальность полёта, определённые зоны запуска и приземления. Чтобы показать стабильный высокий результат, нужно было провести огромное количество тестов разных конструкций не только самого дрона, но и запускающего механизма.

В каждом матче FTC соревнуются два альянса по два робота. В этом году преимущество было у роботов с узким шасси, таким, как у нашей команды. Так как им постоянно приходилось проезжать через специальные ворота, траектории часто пересекались. Очень важным стало взаимодействие с союзником, особенно в автономном режиме управления. Программу управления нужно было сделать адаптируемой под любого союзника.

В этом сезоне наши ребята разработали и построили четыре различных робота. Наиболее удачную конструкцию выбрали для выступления на национальном и мировом чемпионатах. Команда стала победителем и призёром во всех соревнованиях сезона в России. Она выиграла национальный чемпионат Кипра, и единственная в России добилась права представить нашу страну на чемпионате мира в США. Мировой финал FIRST Tech Challenge традиционно проходил в США. Это были очень напряжённые для ребят дни: разница во времени, многочисленные собеседования, квалификация.

В квалификационных матчах не повезло с жеребьёвкой. КТМ оказалась на втором месте в рейтинге по уровню сложности соперников среди 224 команд чемпионата. Тем не менее, команда выиграла 6 из 10 отборочных матчей и была в шаге от участия в финальной серии. Итоговое 20 место в дивизионе и 48 место на чемпионате мира среди более 7000 зарегистрированных в этом сезоне команд. Это лучший игровой результат за восьмилетнюю историю команды. В 2017 на чемпионате мира в Сэнт-Луисе ребята были 105-ми, а в 2018 в Детройте 146-ми.

Поздравляем ребят с отличным достижением и с нетерпением ждём следующего сезона!

