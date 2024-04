«При изучении ВОВ ощущается сопричастность к тем событиям»

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 апреля в корпусе НИУ ВШЭ на Старой Басманной прошел Диктант Победы. Цель международной акции — привлечь как можно больше людей к изучению важнейшего периода в истории нашей страны и всего мира. Диктант по теме событий Великой Отечественной войны впервые проводился в 2019 году и был приурочен к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в ВОВ. Сохранить память о той страшной войне у старшего поколения, пробудить интерес у молодежи и повысить историческую грамотность общества в целом — такую задачу ставят перед собой организаторы акции. С каждым годом Диктант Победы привлекает все больше людей. Принять участие может любой желающий, будь то житель России или другой страны, онлайн или на региональной площадке. Такой площадкой выступает в том числе Высшая школа экономики. В этом году пожелавшие принять участие в международной акции студенты и сотрудники университета собрались в одной из аудиторий здания на Старой Басманной. После регистрации каждый участник получил задание, состоявшее из нескольких десятков вопросов. Составители диктанта постарались охватить максимально широкий круг тем — от имен героев войны и советских военачальников, ключевых событий и городов-героев до того, как тема войны была отражена в многочисленных произведениях искусства. Екатерина, ОП «Египтология»

— Мне интересно было написать этот диктант, чтобы проверить свои знания. Они у меня есть, поскольку я сдавала ЕГЭ по истории дважды, второй раз без подготовки и на максимальный балл. Также я считаю, что это дань уважения событиям, произошедшим некоторое время назад. Это мой способ почтить героев Великой Отечественной войны. В моей семье есть ветераны. Лидия Махлонова, ОП «История искусств» ВШЭ, 4-й курс

— Тема Великой Отечественной войны — одна из наиболее важных для нашего государства. Я довольно часто сталкивалась с ней в жизни. На время моей учебы в школе как раз пришлось празднование 70-летия Победы. В связи с этим у нас постоянно проводились различные мероприятия, посвященные памятным датам и важным событиям тех времен. Анастасия Рындина, ОП «История», 4-й курс

— В силу своей специализации я много изучаю историю Великой Отечественной войны. Точнее, я занимаюсь военными процессами Второй мировой войны в целом, как на советской территории, так и на территории других стран. Это одна из центральных тем в нашей семье. Моя мама историк. Папа служил. У нас дома много книг по истории, особенно по истории Великой Отечественной войны. Сколько себя помню, мы смотрели много документальных и художественных фильмов о том периоде. В школе проводилось много мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Книги и фильмы про концентрационные лагеря имеют для меня особенное значение. Это и «Список Шиндлера», и «Искра жизни» Ремарка. Я хочу понять, на что они надеялись, мотивацию, которая помогала людям выживать в тех нечеловеческих условиях. Роман Громов, магистерская программа «История современного мира»

— Я участвую в Диктанте Победы второй раз. Пришел проверить свои знания и узнать, чего не знаю. В прошлый раз справился с половиной вопросов. Надеюсь, в этот раз будет лучше. Увлекаюсь историей Великой Отечественной войны. Это часть истории нашей страны и в принципе достаточно интересный период для изучения — и по масштабам, и по итогам. Я считаю, все это должно быть в памяти. При изучении ВОВ ощущается некая сопричастность к тем событиям, и я чувствую себя частью российского общества, которое хранит память о них.

