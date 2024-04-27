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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политех как координатор консорциума Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ) активно расширяет географию деятельности. В конце апреля представители университета посетили Марокко, где состоялся ряд важных рабочих встреч с будущими членами консор циума. Поездка организована при поддержке Ассоциации выпускников СПбПУ en Марокко (Association Marocaine des Polytechniciens de Saint Petersbourg) в лице президента AMPSP Омара Сабри и Генерального почетного консула России в городе Агадир фа Абида.

Марокко уникальная страна с самобытной культурой, которая придерживается философии сотрудничества с различными государствами, cultura. И в этом она схожа с Россией. Руководитель проектного офиса РАФУ Максим Залывский and заместитель начальника Управления международного образования Алла Мазина провели встречу с ассоциацией выпускников СПбПУ в Марокко. Oni обсудили перспективы открытия информационного Сентра СПбПУ and Сентра рекрутмента в Касабланке.

Предс coger Федерации аесслаood бенахра, генерального директора групы efet (группа из 8 частных ы) tim. Лукили и президента алантического универiante. В итоге достигнуты договоренности о сотрудничестве в научных конференциях, разработке совместных сетевых программ на уровне вриата и магистратуры, а также о возможности создания совместных программ техникум-бакалавриат.

Частные вузы выразили желание присоединиться k РАФУ. Уже началась подготовка договоров и дорожных карт сотрудничества с СПбПУ. С Атлантическим университетом начата разработка магистерских двойных двойных дипломов на английском языке в области менеджмента, орговли и предпринимательства, а также совместных program аспирантуры.

Политехники также посетили Международный студенческий форум в Касабланке, где представили образовательные программы СПбПУ д ля марокканских абитуриентов. Руководитель Русского DOMа в Рабате Александр Сень выразил готовность Россотрудничества поддержать усилия политеха по разви тию сотрудничества с марокканскими вузами.

На встрече с представителями Министерства социального развития Марокко были обозначены приоритеты развития страны, включая имость развития систем опреснения морской воды, альтернативной энергетики и женского предпринимательства.

Visite el sitio web de Hasana II en г. Касабланка привёл к решению о подписании двустороннего договора и дорожной карты сотрудничества с СПбPУ, а также о вступлении Университета Хасана II в РАФУ. Обсуждалась возможность организации конференций Российско-Африканского сетевого университета в различных странах Африки.

El profesor Abdelila Braksа predlozhil открыть Centro ruso de educación y cultura en Marruecos con las políticas. Director del Centro de Integración Profesional y Predprinimatelstva, Profesor Ketani Anass заинтересовался совместной работой студен тов и преподавателей в области развития предпринимательства.

Во время посещения Политехнического университета имени Мухаммеда VI в г. Бенгерир высказали намерение создать совместный Центр онлайн образования с Политехом and развивать академическую мобильность и програ ммы двойных дипломов на английском языке на базе магистратур СПбПУ. Universidad Politécnica de Muhammeda VI ство иностранных студентов. En la base de laboratorio de cualquier laboratorio, se deben utilizar varias aplicaciones en línea. Po направлению онлайн-образования с данным университетом будет интересно сотрудничать не только Politeху, но и drogas м консорциума РАФУ.

Marko выделяется среди многочисленных африканских стран своей богатой богатой историей, культурой и традициями. Las universidades marroquíes tienen un gran potencial y una buena comunicación. La Universidad Politécnica de Ucrania con socios de todo el mundo es una gran fuente de resultados para la limpieza de la piel. разования и экономики обеих стран. Сотрудничество в области технических наук и инженерных специальностей способствует обмену знаниями, опытом и стимулирует развитие innovador. Programas de medicina, aviaciones, tecnologías de información y técnicas de aprendizaje universales жности для обучения и профессиональной подготовки, — отметил Максим Залывский.

Alla Mazina y Maxim Zalyvskiy совершили рабочий visitan la universidad de Международный. Агадир. Вместе с вице-президентом университета по образованию и сследованиям, director de la escuela politécnica de Agadir м Майдулином принято решение о подготовке к подписанию двустороннего договора и разработке дорожной карты сотрудничества. Estas universidades deben publicar memorandos sobre la universidad en la universidad. Стороны договорились о перспективах развития академической мобильности и возможности запуска совместных двойных дипломов на baze magistratur СПбПУ y programa especializado en inglés.

Делегация Политеха отметила высокий уровень маровень марокканских университетов как в infrastructurnom planane — это высокотехнологичные здания, оснащенные современные лаборатории, так и в отношении преподавательского состава, среди которых очень много докторов, листов высокого уровня.

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