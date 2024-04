От нефтяных фьючерсов до спортивных трансляций: в павильоне «Роснефти» выступят журналисты ведущих СМИ в День медиа

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 29 апреля пройдет День медиа. Перед посетителями выступят корреспонденты и ведущие федеральных телеканалов. Мастер-классы будут посвящены тонкостям работы с информацией и различным жанрам ТВ-журналистики: от деловой до спортивной.

Почетным гостем Дня медиа станет Алла Данько, диктор Центрального телевидения, советская и российская телеведущая. Она поделится секретами публичных выступлений. О том, как создаются документальные фильмы на самые разные темы, расскажет Дарья Ганиева, специальный корреспондент телеканала «Россия 24». Особенности деловой журналистики и работа с информацией в прямом эфире – тема мастер-класса Марины Лаптевой, ведущей «РБК». Завершит День медиа в павильоне «Роснефти» Максим Васильчук, ведущий «Матч ТВ» и шоу «Утро. ТНТ», который поделится секретами тайм-менеджмента и особенностями освещения спортивных событий. Также в программе викторины об истории отечественной прессы и современных телепрограммах с памятными призами.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

