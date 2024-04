Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошли практическая конференция для педагогических кадров «Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям: инженерное образование в решении задач кадрового дефицита в высокотехнологичной промышленности» и заключительный этап IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Организаторами мероприятий стали Ассоциация внедрения инноваций в сфере 3D-образования при поддержке Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

В IX Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям приняли участие более 260 школьников 5-11 классов из 32 регионов России. К участию в соревнованиях были приглашены команды, ставшие победителями региональных этапов олимпиады по традиционным направлениям: «Цифровые технологии в креативных индустриях. 3D-ART: Объемное рисование», «3D-моделирование и прототипирование» и новом — «Промышленный дизайн».

В течение двух соревновательных дней участники решали сложнейшие инженерные и творческие задачи с использованием передовых цифровых технологий проектирования, моделирования и создания трехмерных объектов. Для достижения успеха им требовалось проявить свои инженерные, изобретательские, конструкторские, предпринимательские и творческие компетенции.

Победители IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям в основных номинациях

«Промышленный дизайн, 9-11 классы»

I место — Малюга Артем и Сурков Матвей, Центр технического творчества Кировской области. Руководитель команды — Мамаева Ольга Георгиевна

II место — Снегирев Тимур и Торутанов Фёдор, Раменская СОШ № 9, Московская обл. Руководитель команды — Кузнецов Владимир Николаевич

III место — Кузнецова Елизавета и Безбородова Юлия, СОШ № 215 Созвездие, г. Екатеринбург. Руководитель команды — Черкашина Алла Сергеевна

«3D-моделирование, 5–6 класс»

I место — Маментьева Кира и Зинина Арина, Центр развития творчества детей и юношества, г. Геленджик. Руководитель команды — Скорая Александра Владимировна

II место — Даутов Шамиль и Шерстнев Кирилл, Станция юных техников, г. Норильск. Руководитель команды — Даутова Ильсия Ренатовна

III место — Мухин Денис и Сахаров Александр, ДЮЦ Единство, Вологодская обл. Руководитель команды — Карьков Дмитрий Витальевич

«3D-моделирование, 7-8 класс»

I место — Чегерев Никита и Рябов Дмитрий, СОШ № 9, Электросталь, Московской обл. Руководитель команды Лепилов Михаил Николаевич

II место — Дмитриев Владислав и Шестаков Тихон, Лодейнопольская СОШ № 2, Ленинградская обл. Руководитель команды — Дмитриев Владимир Геннадьевич

III место — Кардашин Алексей и Торопов Тимофей, гимназия № 144, г. Екатеринбург. Руководитель команды — Никифоров Дмитрий Владимирович

«3D-моделирование, 9–11 класс»

I место — Голубев Константин и Кремлёв Марк, Компьютерный центр г. Луга, Ленинградская обл. Руководитель команды — Голубев Сергей Викторович

II место — Ушакова Арина и Зайцев Олег, Центр развития творчества детей и юношества г. Геленджик. Руководитель команды — Скорая Александра Владимировна

III место — Спиваков Никита, СОШ № 61 им. П. А. Михина, г. Курск и Ишкин Владимир, воспитанник Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Успех». Руководитель команды — Якина Ирина Александровна

«Цифровые технологии в креативных индустриях. 3D-ART. Объемное рисование, 5-6 класс»

I место — Урянская Мария, СОШ № 1 Московская обл., Электросталь и Фролова Вера, Лицей № 14, г. Электросталь, Московская обл. Руководитель команды — Гурова Лариса Юрьевна

II место — Мамлеева Кира и Семоненко Мария, Рыльская СОШ№ 4, г. Рыльск, Курская обл. Руководитель команды — Мамлеева Наталья Александровна

III место — Коваленко Полина и Аскаралиев Садирдин, СОШ № 43 г. Мурманск. Руководитель команды — Попова Светлана Владимировна

«Цифровые технологии в креативных индустриях. 3D-ART. Объемное рисование, 7-8 класс»

I место — Криволапова Карина и Болдырева Виктория, Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Успех», Курская обл. Руководитель команды — Евстратова Светлана Владимировна

II место — Ёлтышева Софья и Красильникова Карина, Детско-юношеский центр «Импульс», «Фроловская средняя школа «Навигатор», Пермский край. Руководитель команды — Шулятьев Андрей Федорович

III место Новик Любовь и Вишняков Григорий, Креативная студия 3 D-Class Сахалинская обл. Руководитель команды — Новик Анна Николаевна. Покалюк Василий, Лицей № 8 и Маслакова Ульяна, Центр развития творчества детей и юношества «Диалог», Московская обл. Руководитель команды — Гурова Лариса Юрьевна

«Цифровые технологии в креативных индустриях. 3D-ART. Объемное рисование, 9-11 класс»:

I место — Доценко Снежана Андреевна и Ландышева Валентина, Центр дополнительного образования Низинская школа, Ленинградская обл. Руководители команды — Доценко Надежда Федоровна и Ландышева Юлия Анатольевна

II место —Леньшин Максим и Файкова Дарья, Лицей № 7, г. Электросталь, Московская обл., Руководитель команды — Гурова Лариса Юрьевна

III место — Минакова Татьяна и Яргина Анна, Гимназия № 77, г. Тольятти. Руководитель команды — Яцула Людмила Викторовна

Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» поздравляет победителей и призеров IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям с заслуженной победой!

Список всех финалистов и победителей IX Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям размещен на сайте Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI